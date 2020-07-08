Пэрис Хилтон собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США

На выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет

В видеообращении светская львица добавила, что на должность вице-президента назначит певицу Рианну. В случае победы на выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, так как белый «слишком скучный». Свой будущий слоган «Сделаем Америку снова горячей» дива придумала, слегка изменив тот, что у нынешнего президента, — «Сделаем Америку снова великой».