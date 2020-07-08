08.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Пэрис Хилтон собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США

11:55 08.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/parishilton/
1

На должность вице-президента актриса назначит певицу Рианну.

Пэрис Хилтон собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента США
На выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет

В видеообращении светская львица добавила, что на должность вице-президента назначит певицу Рианну. В случае победы на выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, так как белый «слишком скучный». Свой будущий слоган «Сделаем Америку снова горячей» дива придумала, слегка изменив тот, что у нынешнего президента, — «Сделаем Америку снова великой».

 После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука, — написала она в соцсети, приложив фото рабочей комнаты американского президента со своей фотографией, наложенной с помощью фотошопа.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Шутка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончались от коронавируса 2 мужчин 67 и 68 лет, 2 женщины 53 года и 67 за сутки на 8 июля. Всего смертей 124 в Новосибирской области
13:07 08-07-2020
Скончались от коронавируса 2 мужчин 67 и 68 лет, 2 женщины 53 года и 67 за сутки на 8 июля. Всего смертей 124 в Новосибирской области
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:07 08-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Плюс 107 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 июля в Новосибирской области
13:03 08-07-2020
Плюс 107 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 июля в Новосибирской области
БердскОтказалась от соцработника чуть не рухнувшая на тротуар при мытье окон старушка в Искитиме
13:00 08-07-2020
Отказалась от соцработника чуть не рухнувшая на тротуар при мытье окон старушка в Искитиме
БердскНовых зараженных COVID-19 не нашли в Бердске за сутки на 8 июля. Всего больных 125
12:58 08-07-2020
Новых зараженных COVID-19 не нашли в Бердске за сутки на 8 июля. Всего больных 125
Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у "Метелицы"?
12:45 08-07-2020
Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у
БердскСпросят о вывозе ТКО и соцподдержке 10 июля у «Единой России» на улице жители Бердска
12:45 08-07-2020
Спросят о вывозе ТКО и соцподдержке 10 июля у «Единой России» на улице жители Бердска
БердскНе обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его
12:33 08-07-2020
Не обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его
Проконтролирует доплаты врачам из-за COVID-19 Алекcей Кудрин
12:30 08-07-2020
Проконтролирует доплаты врачам из-за COVID-19 Алекcей Кудрин
БердскКаждый кусок считает: По каким признакам понять, что рядом с вами жадный мужчина?
12:20 08-07-2020
Каждый кусок считает: По каким признакам понять, что рядом с вами жадный мужчина?