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173 человека скончалось от COVID-19 за сутки на 8 июля в России. Жертв коронавируса уже 10 667

15:40 08.07.2020 Фото: Pixabay
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Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 631, всего выписали 472 511 человек.

173 человека скончалось от COVID 19 за сутки на 8 июля в России. Жертв коронавируса уже 10 667
Суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Уже 13 дней число выявляемых случаев не превышает 7 000, следует из данных штаба. В относительном выражении суточный прирост второй день подряд не превышает 0,9%.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, вновь снизилось и составляет сейчас 217 614, или 31% заразившихся.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Севастополе (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Магаданской области (0,4%), Калининградской области (0,4%), Республике Северная Осетия (0,5%).

В частности, за сутки был зарегистрирован 621 случай заражения в Москве, 295 — в Санкт-Петербурге, 268 — в Ханты-Мансийском АО, 263 — в Свердловской области и 240 — в Иркутской области.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 631, всего выписали 472 511 человек.

Общее число выздоровевших превысило 67,4% от всех случаев коронавируса, зафиксированных в РФ.

По выздоровлению выписаны за сутки 1 195 человек в Москве, 457 — в Нижегородской области, 363 — в Воронежской области, 359 — в Московской и 315 — в Ростовской областях.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 173 против 198 человек днем ранее, всего от инфекции умерли 10 667.

Доля умерших составляет 1,52% от общего числа заразившихся коронавирусом в России.

За сутки скончались 47 пациентов в Санкт-Петербурге, 28 — в Москве, по девять — в Архангельской области и Красноярском крае, по шесть — в Республике Тыва и Иркутской области.

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