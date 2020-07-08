Ирину Мануйлову назначил своим заместителем губернатор Андрей Травников. Как изменилось правительство?

Экс-директор лицея №7 Бердска и бывший депутат Госдумы теперь отвечает за работу министерств культуры, науки и инновационной политики, а также госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Заместителем Губернатора назначена Ирина Мануйлова

Андрей Травников в ходе оперативного совещания озвучил основные принципы нового распределения функциональных обязанностей в Правительстве региона. Глава региона подписал соответствующее постановление о внесённых изменениях.

«Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы. В целом нет претензий к работе команды и каждого члена Правительства. Тем не менее, я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены», – отметил Андрей Травников.

Первый блок изменений связан с рядом решений о перераспределении полномочий между заместителями губернатора и заместителями председателя Правительства.

Юрий Петухов остаётся первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства области, но его функционал дополняется.

К сфере вопросов, которые теперь курирует первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, относятся следующие полномочия по задачам: охраны здоровья, лекарственного обеспечения, обеспечения устойчивого функционирования и развития информационного комплекса Новосибирской области, защиты информации, организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, обеспечению граждан бесплатной юридической помощью и правовому просвещению населения, обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

Юрий Петухов непосредственно координирует деятельность: министерства здравоохранения Новосибирской области; министерства цифрового развития и связи Новосибирской области; министерства юстиции Новосибирской области; управления государственной архивной службы Новосибирской области; управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; управления информационных проектов Новосибирской области; управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

Оставаясь министром региональной политики, Игорь Яковлев становится заместителем Председателя Правительства, курирующим вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно Губернатору. Игорь Яковлев отвечает за формирование решений в сфере общественно-политических отношений, ведёт вопросы обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами.

Губернатор пояснил, что поводом для этого решения послужили поправки в Конституцию РФ, согласно которым повышается роль регионов и отмечается роль местного самоуправления как уровня в общей структуре публичной власти в РФ.

«Это укладывается в те планы по продолжению муниципальной реформы, которые мы уже обсуждали с главами городов и районов. Судя по всему, после внесения поправок в Конституцию РФ предстоят серьёзные изменения федеральных законов и, соответственно, региональных и муниципальных актов, и всё это будет перенаправлено на перераспределение полномочий между государственной и муниципальной властью. В связи с этим есть необходимость повысить роль региональной политики внутри нашего Правительства. У Игоря Яковлева будут все необходимые полномочия для решения вопросов регионального развития, развития муниципалитетов и внутриполитических вопросов.

Отдельно хотел бы обратить внимание на сферу, которую я называю конкурентным преимуществом Новосибирской области. Это сфера гражданского общества: общественные активисты, организации, некоммерческие социально ориентированные организации, которые действуют на территории нашего региона. Я уделял и буду уделять этому особое внимание. Поэтому функционал минрегиона я замыкаю напрямую на себя», – подчеркнул Губернатор.

Образование и культура

Перераспределяется функционал в блоке, который курирует заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В этом блоке объединяется всё, что связано с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Это министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство физкультуры и спорта и управление ЗАГС.

В результате изменений, касающихся сферы вопросов, курируемых заместителем Губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым, определены следующие полномочия по вопросам: образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физической культуры, спорта, вопросы организации деятельности по исполнению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области.

Заместителем Губернатора назначена Ирина Мануйлова. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведёт вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром».

Ирина Мануйлова координирует деятельность: министерства культуры Новосибирской области; министерства науки и инновационной политики Новосибирской области; государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

справка

Напомним, что Ирина Викторовна коренная бердчанка. Она много лет возглавляла лицей №7 Бердска. После избрания депутатом Госдумы в 2011 году переехала в Москву, где позже, в 2016-м, работала в должности замдиректора департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Весной 2018 года ее назначили вице-губернатором Приморья по образованию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Через полгода она вернулась в Новосибирскую область.

Кто у кого в подчинении

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов осуществляет общую координацию деятельности заместителей Губернатора Новосибирской области: Сергея Нелюбова, Василия Смирнова; Ирины Мануйловой.

Изменения также касаются сферы строительства, транспорта и дорожного хозяйства – предусматривается отдельное координирование этой деятельности заместителем Губернатора Новосибирской области.

Андрей Травников пояснил: «У нас большое количество строительных проектов в стадии реализации. И, несмотря на все экономические сложности, мы намерены – и я уверен, что у нас это получится – запустить ряд других инфраструктурных проектов на территории нашего региона. На перспективу создаётся блок строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Вводится должность заместителя Губернатора, который будет курировать минтранс и минстрой. Эта позиция остаётся вакантной до подбора кандидатуры. Этот блок продолжает курировать первый заместитель Председателя Правительства Владимир Знатков».

Второй блок изменений касается назначений на вакантные должности.

Лев Решетников назначен на должность министра экономического развития Новосибирской области. Лев Николаевич более 4-х лет замещал должность заместителя министра экономического развития, входит в состав Федерального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров Новосибирской области.

Наталья Ярославцева назначена на должность министра культуры Новосибирской области. Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области.

Источник: nso.ru