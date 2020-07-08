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Стал богаче на $1 млн из-за ошибки кассира азартный старик в Канаде

21:09 08.07.2020 Фото: ottawa.ctvnews.ca
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82-летний Майкл Батт сказал, что вошел, чтобы купить билет в Лото 6/49, но кассир по ошибке напечатал для него билет в Лото Макс. Именно этот билет выиграл.

Стал богаче на $1 млн из за ошибки кассира азартный старик в Канаде
Батт сказал, что дал чаевые кассиру, который продал ему билет, когда он пошел, чтобы проверить его, узнав, что он выиграл

82-летний мужчина из Combermere, Онтарио на миллион долларов стал богаче после того, как его лотерейный билет выиграл приз Maxmillions, сообщила в понедельник Корпорация лотереи и азартных игр Онтарио (OLG), что произошло из-за ошибки в кассе.

Майкл Батт сказал, что вошел, чтобы купить билет в Лото 6/49, но кассир по ошибке напечатал для него билет в Лото Макс. Именно этот билет выиграл розыгрыш 7 апреля.

«Этого бы не произошло без [кассира]», — цитируется Батт в пресс-релизе OLG. «Я был там, чтобы купить билет на розыгрыш Лото 6/49, и она выбрала неправильный розыгрыш и напечатала билет Лото Макс».

Батт сказал, что дал чаевые кассиру, который продал ему билет, когда он пошел, чтобы проверить его, узнав, что он выиграл.

OLG говорит, что брат Батта ранее выиграл 3,5 миллиона долларов, играя в лотерею в конце 1980-х.

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