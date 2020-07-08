Попросил прощения у волонтеров мэр Бердска при вручении премий в 1000 рублей. Смотрите видео и список награжденных

Благодарственные письма главы города за активное участие в общественной жизни и в связи с Днем молодежи получили 13 бердчан, стипендию — 12 волонтеров.

В пандемию коронавируса торжество проводили в узком кругу

Сегодня, 8 июля, мэр Бердска Евгений Шестернин и начальник отдела по делам молодежи чествовали активистов молодежного движения города. Благодарственные письма главы города за активное участие в общественной деятельности и в связи с празднованием Дня молодежи получили 13 человек. Стипендия главы Бердска в сумме 1000 рублей вручена 12 волонтерам.

В условиях пандемии коронавируса торжество пришлось проводить в узком кругу.

— Я извиняюсь за то, что ситуация с коронавирусом внесла поправки в подобного рода вручение. Людям не в масках это надо делать и не на социальном расстоянии. Это должен быть праздник. Своей жизнью и работой вы помогаете людям тоже делать праздник. Вам – слова благодарности от всех бердчан!

За пять лет число молодежных проектов в Бердске увеличилось вдвое, отметил Шестернин, подчеркнув, что сегодня их на территории города реализуется более 300.

Директор ОДМ Евгения Шмидт отметила, что ребята поддерживают все, даже самые смелые идеи отдела по делам молодежи.

— Даже в этой ситуации – во время пандемии – молодежь Бердска показала себя достойно. Мы с вами активно принимали участие в акциях «Мы вместе», помогая пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Проводили большое количество онлайн-мероприятий. Благодарю вас всех!

Награждение проходило с соблюдением социально дистанции.

1. Академия популярной музыки «Голос», руководители Наталья и Владимир Коноваловы

2. Блинов Игорь Витальевич председатель Совета работающей молодежи города Бердска

3. Ващенко Александр Анатольевич директор парка «На Камнях»

4. Григорьева Алёна Юрьевна хореограф-постановщик



5. Кожевников Роман Дмитриевич волонтер, активист направления «Здорового образа жизни»6. Коллектив МБУ «Спортоград», и.о.директора Паренкова Анна Владимировна7. Музыкальная студия «Music Star», руководитель Летягина Евгения Юрьевна8. Общественная организация «Ассоциация молодых педагогов города Бердска», председатель Литвинова Анна Александровна9. Родина Екатерина Геннадьевна дизайнер, руководитель бренда «RODIKA»10. Сообщество мотоциклистов города Бердска, руководитель Погудин Сергей Викторович11. Титов Михаил Сергеевич тренер, директор спортивного клуба «TITAN fitness»12. Шевчук Екатерина Валерьевна руководитель социально значимого проекта для детей-инвалидов «Арт-терапия «Возрождение»13. Школа танцев «Wake Up», руководитель Козлова Юлия Михайловна

Стипендиаты администрации города Бердска

1. Тюкова Дарья Алексеевна — фотограф

2. Бочкарева Алена Сергеевна — активист городского отряда аниматоров «Драйв»;

3. Пругов Максим Сергеевич — активист городского отряда аниматоров «Драйв»;

4. Климова Полина Олеговна — тим-лидер городского отряда аниматоров «Драйв» 5. Синельников Сергей Павлович — активист местного отделения РДШ города Бердска

6. Москаев Александр Егорович — командир первого отделения Бердского поискового отряда «Кондор» МБУ «Отдел по делам молодежи»;

7. Митянин Павел Максимович — курсант военно-патриотического клуба десантной направленности «Единство» МБУ «Отдел по делам молодежи»



8. Суховерова Нина Вячеславовна — руководитель обучающего проекта для малышей «Любопышки»9. Овсянникова Дарья Владимировна — активист направления «Здорового образа жизни»10. Мальцева Елизавета Андреевна – активист Волонтерского корпуса города Бердска11. Тур Дмитрий Алексеевич – активист Волонтерского корпуса города Бердска12. Зеленина Елена Александровна – активист Волонтерского корпуса города Бердска