«Голос говорит в моей голове»: О побочных действиях лечения COVID-19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст

Больной, проходящий лечение в ковидном госпитале Искитима, сообщил, что препарат вызвал всю побочку: поднялась температура, появилась одышка, давление и пульс почти всегда высокие,панические атаки, тревожность, общая слабость, тремор в конечностях, ощущение иллюзорности происходящего, как будто смотришь на себя со стороны.

Побочные эффекты от лечения коронавируса в ковидном госпитале в Искитиме преследуют бердчанина

Рассказавший свою историю лечения в пульмонологии пациент повторно связался с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 10 июля. Напомним, Егора (имя вымышленное — прим.ред.) положили в пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска с подтвержденным диагнозом коронавирус. Именно он первым рассказал редакции об ужасах лечения в пульмонологическом отделении БЦГБ. Позже из пульмонологии Бердска пациент был переведен в ковид-госпиталь в Искитиме, сформированный на базе инфекционного отделения. Больной рассказывает о лечении в Искитиме и о побочных эффектах препаратов, которые назначают против COVID-19.

— Палата на 3 человека, койки, как и в пульмонологии, ужасные – решетка, на ней матрас. Один матрас никоим образом не смягчает прутья решетки. Спасибо персоналу — нашли еще матрас, — рассказывает пациент, болеющий коронавирусом. – Конечно, после пульмонологии условия показались райскими: 3-разовое питание, утром и вечером полдник, еда вкусная, порции достаточные. Процедуры (капельницы, уколы, таблетки) проводят непосредственно в палатах, персонал дружелюбный, отзывчивый.

Матрасы в ковидном госпитале в Искитиме

На тот момент мое самочувствие и состояние было отличным, ни температуры, ни одышки, ни кашля. Очень сильно хотелось домой, но не отпускают — необходимо получить 2 отрицательных теста на COVID-19, поэтому продолжили лечение… И тут я подхожу к тому, ради чего решил написать это продолжение.

В курс лечения, помимо антибиотиков, таблеток для желудка и печени, входил препарат — мефлохин. Это противомалярийный препарат, который, как везде пишут, хорошо зарекомендовал себя против коронавируса. Только почти ничего не пишут о том, что он вызывает (очень часто) много побочных действий. В общем, через 3 дня после приема я ощутил на себе всю «прелесть» этих побочек. Начал принимать эти таблетки 20 июня, 23 июня утром началось небольшое головокружение. Сказал врачу на обходе. Ответ – «это реакция на лекарства».

Круглая белая таблетка — мефлохин

В течение дня состояние незаметно ухудшалось (это я сейчас понимаю, тогда не замечал), сознание как будто застилала какая-то пелена. К вечеру увеличилось головокружение, стало невозможно сосредоточить внимание. Пытался читать — не могу осознать прочитанное, даже лёгкий комедийный фильм не мог смотреть: не мог сосредоточиться и осознать суть фильма.

Сильно хотелось спать, но сон не шел: глаза закрываются, а в голове куча каких-то мыслей. Несколько раз были звуковые галлюцинации: как будто кричит кто-то. Один раз показалось, что я дома и ко мне под бок пришла спать кошка (кошка дома, и она часто спит под боком). В общем, уснуть мне не удалось ни на минуту.

Я понял, что это побочный эффект какого-то лекарства, но 24 июня лечащий врач был выходной, а дежурный, когда я начал рассказывать про свое состояние, ничего толком не ответил, сказал, нужно ждать лечащего врача.

24 июня весь день был как в тумане. Несколько раз отключался, может, засыпал, может, провалы в памяти. При общении с супругой выяснилось, что некоторые моменты из прошлых дней тоже не помню… К вечеру поднялось давление, тахикардия, другие неприятные ощущения в области сердца. Сон снова не идёт, но постепенно под утро смог уснуть на 4 часа.

На следующий день поднялась температура, стала появляться одышка. Давление и пульс почти всегда высокие. Ко всему этому прибавились панические атаки, тревожность, общая слабость, особенно икроножных мышц, тремор в конечностях, пропал аппетит… Ощущение иллюзорности происходящего, как будто смотришь на себя со стороны. Нашел в интернете инструкции на все препараты, которые принимал, и понял, что это побочный эффект на мефлохин. Практически все побочные действия, которые он вызывает, у меня проявились. 25 июня рассказал об этом врачу, тогда отменили эти таблетки, назначили другие. Не помню название, но их принимают при ВИЧ. Их я пить не стал совсем на всякий случай.

В общем, состояние немного улучшилось, хотя бы сон и аппетит вернулись.

29 июня пришел первый отрицательный результат! Сделали контрольный снимок, выписали домой на самоизоляцию. Самочувствие ужасное — одышка, температура 37-37.2, голова в тумане, ощущение нереальности, слабость, беспричинный страх, постоянно контролирую дыхание, панические атаки каждый вечер. 3 июля пришел второй отрицательный анализ. Участковый терапевт продлил на неделю больничный без назначения каких-либо лекарств. Пошел к платному терапевту, сдал анализы – оказалось, не очень хорошо с печенью. Назначили успокоительные и уколы для печени. Постепенно прихожу в себя… В инструкции к мефлохину написано, что он выводится 3 недели — недолго осталось.