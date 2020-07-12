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«Голос говорит в моей голове»: О побочных действиях лечения COVID-19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст

18:10 12.07.2020, Алиса Ершова Фото: Пациента
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Больной, проходящий лечение в ковидном госпитале Искитима, сообщил, что препарат вызвал всю побочку: поднялась температура, появилась одышка, давление и пульс почти всегда высокие,панические атаки, тревожность, общая слабость, тремор в конечностях, ощущение иллюзорности происходящего, как будто смотришь на себя со стороны.

Голос говорит в моей голове: О побочных действиях лечения COVID 19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст
Побочные эффекты от лечения коронавируса в ковидном госпитале в Искитиме преследуют бердчанина
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Голос говорит в моей голове: О побочных действиях лечения COVID 19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст

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Рассказавший свою историю лечения в пульмонологии пациент повторно связался с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 10 июля. Напомним, Егора (имя вымышленное — прим.ред.) положили в пульмонологическое отделение ЦГБ Бердска с подтвержденным диагнозом коронавирус. Именно он первым рассказал редакции об ужасах лечения в пульмонологическом отделении БЦГБ. Позже из пульмонологии Бердска пациент был переведен в ковид-госпиталь в Искитиме, сформированный на базе инфекционного отделения. Больной рассказывает о лечении в Искитиме и о побочных эффектах препаратов, которые назначают против COVID-19.

— Палата на 3 человека, койки, как и в пульмонологии, ужасные – решетка, на ней матрас. Один матрас никоим образом не смягчает прутья решетки. Спасибо персоналу — нашли еще матрас, — рассказывает пациент, болеющий коронавирусом. – Конечно, после пульмонологии условия показались райскими: 3-разовое питание, утром и вечером полдник, еда вкусная, порции достаточные. Процедуры (капельницы, уколы, таблетки) проводят непосредственно в палатах, персонал дружелюбный, отзывчивый.

Голос говорит в моей голове: О побочных действиях лечения COVID 19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст
Матрасы в ковидном госпитале в Искитиме

На тот момент мое самочувствие и состояние было отличным, ни температуры, ни одышки, ни кашля. Очень сильно хотелось домой, но не отпускают — необходимо получить 2 отрицательных теста на COVID-19, поэтому продолжили лечение… И тут я подхожу к тому, ради чего решил написать это продолжение.

В курс лечения, помимо антибиотиков, таблеток для желудка и печени, входил препарат — мефлохин. Это противомалярийный препарат, который, как везде пишут, хорошо зарекомендовал себя против коронавируса. Только почти ничего не пишут о том, что он вызывает (очень часто) много побочных действий. В общем, через 3 дня после приема я ощутил на себе всю «прелесть» этих побочек. Начал принимать эти таблетки 20 июня, 23 июня утром началось небольшое головокружение. Сказал врачу на обходе. Ответ – «это реакция на лекарства».

Голос говорит в моей голове: О побочных действиях лечения COVID 19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст
Круглая белая таблетка — мефлохин

В течение дня состояние незаметно ухудшалось (это я сейчас понимаю, тогда не замечал), сознание как будто застилала какая-то пелена. К вечеру увеличилось головокружение, стало невозможно сосредоточить внимание. Пытался читать — не могу осознать прочитанное, даже лёгкий комедийный фильм не мог смотреть: не мог сосредоточиться и осознать суть фильма.

Сильно хотелось спать, но сон не шел: глаза закрываются, а в голове куча каких-то мыслей. Несколько раз были звуковые галлюцинации: как будто кричит кто-то. Один раз показалось, что я дома и ко мне под бок пришла спать кошка (кошка дома, и она часто спит под боком). В общем, уснуть мне не удалось ни на минуту.

Я понял, что это побочный эффект какого-то лекарства, но 24 июня лечащий врач был выходной, а дежурный, когда я начал рассказывать про свое состояние, ничего толком не ответил, сказал, нужно ждать лечащего врача.

24 июня весь день был как в тумане. Несколько раз отключался, может, засыпал, может, провалы в памяти. При общении с супругой выяснилось, что некоторые моменты из прошлых дней тоже не помню… К вечеру поднялось давление, тахикардия, другие неприятные ощущения в области сердца. Сон снова не идёт, но постепенно под утро смог уснуть на 4 часа.

На следующий день поднялась температура, стала появляться одышка. Давление и пульс почти всегда высокие. Ко всему этому прибавились панические атаки, тревожность, общая слабость, особенно икроножных мышц, тремор в конечностях, пропал аппетит… Ощущение иллюзорности происходящего, как будто смотришь на себя со стороны. Нашел в интернете инструкции на все препараты, которые принимал, и понял, что это побочный эффект на мефлохин. Практически все побочные действия, которые он вызывает, у меня проявились. 25 июня рассказал об этом врачу, тогда отменили эти таблетки, назначили другие. Не помню название, но их принимают при ВИЧ. Их я пить не стал совсем на всякий случай.

В общем, состояние немного улучшилось, хотя бы сон и аппетит вернулись.
29 июня пришел первый отрицательный результат! Сделали контрольный снимок, выписали домой на самоизоляцию. Самочувствие ужасное — одышка, температура 37-37.2, голова в тумане, ощущение нереальности, слабость, беспричинный страх, постоянно контролирую дыхание, панические атаки каждый вечер. 3 июля пришел второй отрицательный анализ. Участковый терапевт продлил на неделю больничный без назначения каких-либо лекарств. Пошел к платному терапевту, сдал анализы – оказалось, не очень хорошо с печенью. Назначили успокоительные и уколы для печени. Постепенно прихожу в себя… В инструкции к мефлохину написано, что он выводится 3 недели — недолго осталось.

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От редакции

Какие побочные эффекты от лекарств были у вас?

Евгений, 10 июля 2020 13:35
НВР:
Редакция, не стоит без консультации с врачами публиковать подобные материалы. Нет достоверности и подтверждения.
назарик, 10 июля 2020 14:03
Прочтите побочные эффекты мефлохина в любом мед.справочнике - какие тут нужны подтверждения? Человек описывает свое личное состояние, а не говорит, что у вас может быть также.
Аноним, 10 июля 2020 14:18
Просто шок от прочитанного... Врагу не пожелаешь таких ощущений!
Аноним, 10 июля 2020 14:19
Если на фото инфекционка Искитима, то не добавить, ни убавить нечего!
Аноним, 10 июля 2020 14:56
Это , наверное, фото с военных лет... После бомбежки... Или из фильма ужасов.
Евгений, 10 июля 2020 17:42
Она самая и есть. Ее ремонтировали с год наверное, но только внутри.
Наталья, 10 июля 2020 17:56
Все кто болел коронавирусом такое пережили, даже без приёма мефлохина. Такой вот коварный коронавирус!
Аноним, 10 июля 2020 19:33
Пациент прав. Моя сестра врач но не в.Бердске. Переболела ковидом когда было такое состояние, панически атак она перестала с нами общаться просто не брала телефон. Так что это правда истенная я думаю не от препората такое состояние.
Аноним, 10 июля 2020 22:19
Если бы все вокруг не поднимали такую панику, то все могло быть по-другому.
Людей уже запугали до смерти.
Raven, 10 июля 2020 23:48
Изобрели же такой гадкий вирус. Я думаю, что у кого надо у того есть и антивирус.
Фиолетовый, 11 июля 2020 09:02
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о препарате Мефлохин гидрохлорид сообщает:

Мефлохин может вызвать головокружение, проблемы с равновесием и звон в ушах. Эти симптомы могут возникнуть в любое время во время использования и может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет после отмены препарата или могут быть постоянными.

Психиатрические побочные эффекты могут включать чувство тревоги, паранойидальную недоверчивость, подавленность или галлюцинации.

https://www.fda.gov/media/86285/download
Аноним, 11 июля 2020 17:57
Любая инфекция может быть причиной панических атак и инцефалопатии мозга.
Аноним, 12 июля 2020 09:10
НВР:
Были почти такие же побочки после приёма двух таблеток антидепрессантов, в скорой сказали идти к психиатру на консультацию,т.к.появилась тревожность,спать не могла,даже дорогу перейти не могла,и это всего две таблетки,назначенные терапевтом,я ей сказала,что голова болит, а она мне - антидепрессанты,хотя оказалось от шейного остеоартроза

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