Петров день 2020: чего нельзя делать и что обязательно делать 12 июля на великий праздник апостолов Петра и Павла

Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сами принимают христианство, оно становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь.

Когда отмечается день Петра и Павла

Католические и православные богословы давно спорят, когда именно были казнены первоверховные апостолы,одновременно или нет. Одни говорят, что в один день, другие утверждают, что Павел ушел из жизни на год позже.

Во всяком случае, предание гласит, что это произошло 29 июня. Живущие по Григорианскому календарю (новому стилю) Римско-Католическая и ряд других церквей, а также западный светский мир, так и празднуют день Петра и Павла в эту дату.

А Русская православная церковь сохранила Юлианский календарь (старый стиль), отличающийся на 13 дней. И праздничный Петров день 29 июня из Юлианского календаря приходится в Григорианском календаре, по которому живет после революции Россия светская, на 12 июля.

Что можно и чего нельзя делать

В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после им можно собраться за праздничным столом, чтобы разговеться после поста. Теперь можно есть все.

В Петров день не то, чтобы нельзя работать, — скорее, это не принято было на Руси. Особенно если речь идёт о тяжёлом физическом труде. Потому что такой труд практически невозможно было совместить с походом в храм на литургию, церковным празднованием.

Также по уставу, в этот день нельзя венчаться. При этом играть светскую свадьбу Церковь не запрещает.

А в старину запретов было очень много. Причем многие из них имели не строго церковное, а народное происхождение. Нельзя было, например, отдыхать у воды и выходить в поле. Нельзя было шить и вязать. Сейчас священнослужители считают такие запреты суеверием.

И на вопрос, можно ли работать в Петров день, духовенство отвечает положительно.

Традиции, приметы и обычаи на Петров день

На Руси Петров день завершал «купальские гуляния» — празднование Ивана Купалы, которое начиналось 7 июля (Церковь в этот день чтит память Иоанна Предтечи и Крестителя Господня).

Считалось, что на Петра и Павла природа окончательно расцветает. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая.

А ещё этот день называли «верхушкой лета», то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: «Нужен, как на Петров день варежка!».

«Петр-Павел день убавил» — одна из наиболее расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого дня длительность светового дня постепенно идёт на убыль.

Если на Петров день жарко, значит надо начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета.

А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано. Если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.