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«Свободу Фургалу!»: Шествие в поддержку арестованного губернатора снова прошло в Хабаровске. Обошлось без задержаний

14:47 12.07.2020 Фото: twitter.com
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Автомобилисты сигналили в знак солидарности. Кроме того, на акцию за главу региона вышли жители Комсомольска-на-Амуре.

Свободу Фургалу!: Шествие в поддержку арестованного губернатора снова прошло в Хабаровске. Обошлось без задержаний
В Хабаровске жители снова вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Фургала

Акция в Хабаровске завершилась 12 июля, протестующие после шествия встали около краевой администрации, рассказал «МБХ медиа» активист Глеб Марьясов.

«Шествие закончилось, все встали у краевой администрации, уже мало людей осталось, люди расходятся», — сообщил он.

Когда состоится следующая акция, неизвестно. «Часть [жителей] хочет собираться каждый день, другая часть — в выходные», — отметил Марьясов.

Акция в поддержку Фургала уже прошла в Комсомольске-на-Амуре, в ней участвовали до 500 человек, рассказал активист Михаил Потапенков.

«Акция сегодня была не такая многочисленная, как была вчера — 300−500 человек плюс автомобилисты. Прошли по тому же маршруту, что и вчера, перекрыв дороги, пошли в сторону администрации, помитинговали около администрации и пошли к зданию ФСБ», — рассказал он.

Потапенков рассказал, что на акции, как и вчера, не было задержаний. «Все было спокойно. Основной лозунг „Свободу Фургалу“», — отметил он.

Жители Хабаровска снова устроили акцию в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, по примерным оценкам, в ней участвуют более тысячи человек. Об этом рассказал  активист Глеб Марьясов, который присутствует на акции.

«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят [присоединяются]», — рассказал Марьясов.

По его словам, люди скандируют «Свободу», «Наш выбор, наш Фургал» и другие.

Он отметил, что сейчас протестующие идут на Комсомольскую площадь, проезжающие машины сигналят активистам в знак поддержки. «Водители выражают свою поддержку, буквально каждая вторая [машина] точно сигналит», — добавил Марьясов.

По оценкам штаба Навального в Хабаровске, в акции принимают участие около 2 тысяч человек.

Накануне в Хабаровском крае прошли акции в поддержку Фургала. Самая крупная из них прошла в Хабаровске, в ней приняли участие, по разным оценкам, от 10 до 35 тысяч человек.

9 июля в Хабаровске по подозрению в организации убийств задержали губернатора края Сергея Фургала. По данным следствия, Фургал был организатором ряда покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Также по этому делу задержали двух депутатов Хабаровской краевой Думы.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

Хабаровский край занял шестое место в списке регионов с наибольшим протестным голосованием по поправкам в Конституцию.

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От редакции

Фургал сядет надолго?

Аноним, 12 июля 2020 16:16
А вот если бы Шестернина у нас посадили, то хоть один человек в Бердске вышел бы на пикет? Вряд ли. Только бы позлорадствовали. А здесь такое мощное единодушие простых людей. Уважают Фургала. Видимо есть за что.

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