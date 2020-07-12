Съевший мясо сурка 15-летний подросток умер от бубонной чумы

Три года подряд в Кош-Агачском районе регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка.

15-летний подросток, съевший мясо сурка, умер от чумы в Монголии

В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирован случай смерти, причиной которой, возможно, является заражение бубонной чумой, сообщает агентство Синьхуа. О возможном случае смерти от чумы сегодня, в воскресенье, 12 июля, сообщили монгольские СМИ со ссылкой на чрезвычайную комиссию в данном регионе, пишет https://www.gorno-altaisk.info

«Погибший – 15-летний мальчик, съевший мясо сурка. Движение транспорта в таких сомонах данной провинции, как Тугруг, Шарга, Цээл, Бугат и Алтай закрыто до тех пор, пока не будет объявлен окончательный анализ лабораторного исследования на выявление бубонной чумы», — отмечается в официальном сообщении.

Аймак Говь-Алтай (ранее Гоби-Алтайский) расположен на юге Монголии. Центр аймака – город Алтай, по численности населения сопоставимый с Горно-Алтайском.

Ранее сообщалось, что 5 июля в больницу был госпитализирован 15-летний мальчик из поселка Уланхус Баян-Улгийского аймака, еще ранее сообщалось о двух заболевших в Ховдском аймаке Монголии. Кроме того, чумой заболел скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они употребляли в пищу мясо сурка.

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения сочла случаи бубонной чумы в Китае и Монголии неопасными.

Природный очаг чумы действует и в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Для того, чтобы избежать вспышки этого заболевания, ежегодно здесь принимаются профилактические меры – запрещена охота на сурка, жители района прививаются от чумы, проводится санпросветработа.

Три года подряд в Кош-Агачском районе регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка. Эпидемиологические расследования показали, что во всех трех случаях заражение произошло идентично: при разделке тушек серых сурков, через поврежденные кожные покровы. При этом случаев гибели людей не было.

В то же время в апреле 2019 года в монгольской провинции Баян-Ульгий, граничащей с Республикой Алтай, скончался 38-летний мужчина и его 37-летняя беременная жена. Несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги употребили мясо животного в пищу.