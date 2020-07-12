12.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Съевший мясо сурка 15-летний подросток умер от бубонной чумы

22:02 12.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
0

Три года подряд в Кош-Агачском районе регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка.

Съевший мясо сурка 15 летний подросток умер от бубонной чумы
15-летний подросток, съевший мясо сурка, умер от чумы в Монголии

В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирован случай смерти, причиной которой, возможно, является заражение бубонной чумой, сообщает агентство Синьхуа. О возможном случае смерти от чумы сегодня, в воскресенье, 12 июля, сообщили монгольские СМИ со ссылкой на чрезвычайную комиссию в данном регионе, пишет https://www.gorno-altaisk.info

«Погибший – 15-летний мальчик, съевший мясо сурка. Движение транспорта в таких сомонах данной провинции, как Тугруг, Шарга, Цээл, Бугат и Алтай закрыто до тех пор, пока не будет объявлен окончательный анализ лабораторного исследования на выявление бубонной чумы», — отмечается в официальном сообщении.

Аймак Говь-Алтай (ранее Гоби-Алтайский) расположен на юге Монголии. Центр аймака – город Алтай, по численности населения сопоставимый с Горно-Алтайском.

Ранее сообщалось, что 5 июля в больницу был госпитализирован 15-летний мальчик из поселка Уланхус Баян-Улгийского аймака, еще ранее сообщалось о двух заболевших в Ховдском аймаке Монголии. Кроме того, чумой заболел скотовод из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Все они употребляли в пищу мясо сурка.

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения сочла случаи бубонной чумы в Китае и Монголии неопасными.

Природный очаг чумы действует и в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Для того, чтобы избежать вспышки этого заболевания, ежегодно здесь принимаются профилактические меры – запрещена охота на сурка, жители района прививаются от чумы, проводится санпросветработа.

Три года подряд в Кош-Агачском районе регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, который помогал взрослым разделывать тушку сурка. Эпидемиологические расследования показали, что во всех трех случаях заражение произошло идентично: при разделке тушек серых сурков, через поврежденные кожные покровы. При этом случаев гибели людей не было.

В то же время в апреле 2019 года в монгольской провинции Баян-Ульгий, граничащей с Республикой Алтай, скончался 38-летний мужчина и его 37-летняя беременная жена. Несмотря на существующий запрет на охоту, мужчина добыл сурка, и супруги употребили мясо животного в пищу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не ешьте мясо сурка.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОпрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ "Комбат" и сбежал с места ДТП горе-водитель в Бердске
23:42 12-07-2020
Опрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ
Съевший мясо сурка 15-летний подросток умер от бубонной чумы
22:02 12-07-2020
Съевший мясо сурка 15-летний подросток умер от бубонной чумы
БердскТрое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт
21:42 12-07-2020
Трое суток продлится ближайшая магнитная буря: начало 15 июля 2020. Как ее пережить советы дал врач-психотерапевт
Розыск: 11 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
21:40 12-07-2020
Розыск: 11 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
Беременная от 20-летнего пасынка блогерша Марина Балмашева вышла за него замуж. Смотрите видео 1
21:26 12-07-2020
Беременная от 20-летнего пасынка блогерша Марина Балмашева вышла за него замуж. Смотрите видео
Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в ресторане Москвы. Все в шоке
21:17 12-07-2020
Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в ресторане Москвы. Все в шоке
Пена схлынет: Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной 2
21:09 12-07-2020
Пена схлынет: Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной
БердскКак проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты 10
20:45 12-07-2020
Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты
Бердск"Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!": называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе 59
20:40 12-07-2020
БердскКоронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда "исчезли" 14 400 простыней? 8
20:08 12-07-2020
Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда