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Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает «Абатрос-круиз»

08:57 13.07.2020 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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Уникальное грязе- и водолечение в санаториях НСО.

Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает Абатрос круиз
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———

Внимание! Уникальное грязе- и водолечение в санаториях НСО(Краснозерский,Озеро Карачи,Доволенский)!

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

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