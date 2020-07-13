Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает «Абатрос-круиз»

Путевка «Мать и дитя» от 3 500 рублей/сутки

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Санаторий «Доволенский» — Путевка «Мать и дитя» от 3 500 рублей/сутки (путевки от 10 дней) СКИДКА БОЛЕЕ 30%.



Санаторий «Доволенский»

Санаторий «Краснозерский»

Санаторий «Краснозерский»

При полной оплате путевки с лечением до 01.05.2020 года, скидка 10%. Период заезда с 01.09.2020 по 26.12.2020 г.Одноместное размещение 35 000 руб.Экспресс программа на 7 дней за 25 000 руб. Программа на 14 дней за 47 000 руб.

Внимание! Уникальное грязе- и водолечение в санаториях НСО(Краснозерский,Озеро Карачи,Доволенский)!

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск