«СтройРегионСервис» современные квартиры для вашей семьи!

Просторный и зеленый микрорайон «Космический» оптимальный вариант для жизни большой семьей. Мы подберем квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям и устроит всех членов семьи.
Новый отстроенный микрорайон порадует не только внешней красотой, но и качеством выстроенных домов. «СтройРегионСервис» уже 25 лет на рынке, а это большой опыт и серьезный подход в своем деле. Строим дома, проверенные временем!
Для приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж по адресу:
Тел. (383 41) 3-50-50,
3-50-55, 3-56-66,
(383) 214-47-45
Все объекты компании «СтройРегионСервис» представлены на сайте
www.ooocpc.ru
Источник: Раздел «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск