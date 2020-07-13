«СтройРегионСервис» современные квартиры для вашей семьи!

«СтройРегионСервис» уже 25 лет на рынке, а это большой опыт и серьезный подход в своем деле.

Строим дома, проверенные временем

Просторный и зеленый микрорайон «Космический» оптимальный вариант для жизни большой семьей. Мы подберем квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям и устроит всех членов семьи.

Новый отстроенный микрорайон порадует не только внешней красотой, но и качеством выстроенных домов. «СтройРегионСервис» уже 25 лет на рынке, а это большой опыт и серьезный подход в своем деле. Строим дома, проверенные временем!

Для приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж по адресу:



г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 107. (383 41) 3-50-50,3-50-55, 3-56-66,(383) 214-47-45

Все объекты компании «СтройРегионСервис» представлены на сайте

www.ooocpc.ru

Источник: Раздел «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск