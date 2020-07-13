13.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость

«СтройРегионСервис» современные квартиры для вашей семьи!

09:12 13.07.2020 Фото: «СтройРегионСервис»
0

 «СтройРегионСервис» уже 25 лет на рынке, а это большой опыт и серьезный подход в своем деле.

СтройРегионСервис современные квартиры для вашей семьи!
Строим дома, проверенные временем

Просторный и зеленый микрорайон «Космический» оптимальный вариант для жизни большой семьей. Мы подберем квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям и устроит всех членов семьи.

Новый отстроенный микрорайон порадует не только внешней красотой, но и качеством выстроенных домов. «СтройРегионСервис» уже 25 лет на рынке, а это большой опыт и серьезный подход в своем деле. Строим дома, проверенные временем!

Для приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж по адресу:

г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 107
Тел. (383 41) 3-50-50,
3-50-55, 3-56-66,
(383) 214-47-45

Все объекты компании «СтройРегионСервис» представлены на сайте

www.ooocpc.ru

Источник: Раздел «СтройРегионСервис» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мечтаете о новой и просторной квартире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как относится к критике в свой адрес, рассказал Путин
09:45 13-07-2020
Как относится к критике в свой адрес, рассказал Путин
Всё проели: сколько россиян смогут себе позволить отпуск летом-2020?
09:30 13-07-2020
Всё проели: сколько россиян смогут себе позволить отпуск летом-2020?
Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор
09:15 13-07-2020
Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор
"СтройРегионСервис" современные квартиры для вашей семьи!
09:12 13-07-2020
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
09:02 13-07-2020
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве
09:00 13-07-2020
Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве
Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает "Абатрос-круиз"
08:57 13-07-2020
Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает
Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске 1
08:45 13-07-2020
Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске
БердскДожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
08:30 13-07-2020
Дожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
БердскОпрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ "Комбат" и сбежал с места ДТП горе-водитель в Бердске
23:42 12-07-2020
Опрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ