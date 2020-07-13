13.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование

Огромный выбор направлений в студии танца Parallel’

09:02 13.07.2020 Фото: Студия танца "Parallel
0

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте.

Огромный выбор направлений в студии танца Parallel
Школа танца «Параллель» приглашает на занятия

Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор):

  • Детская хореография (3-4 лет)
  • Детский танец (5-7 лет)
  • Эстрадный танец (8-13 лет)
  • Dance-Mix
  • Body-ballet (взрослые)
  • Break Dance (3-6 лет)
  • Break Dance (от 7 лет)
  • Стрип-Dance
  • Бальные танцы (от 4 лет)
  • Свадебный танец
  • Йога
  • ЛФК
  • ​HIP HOP(от 7 лет)
  • ​Акробатика
  • ​House
  • ​Funky Styles
  • ​Pole dance

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом!

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!
Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студия танца «Parallel на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы любите танцевать, пока вас никто не видит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как относится к критике в свой адрес, рассказал Путин
09:45 13-07-2020
Как относится к критике в свой адрес, рассказал Путин
Всё проели: сколько россиян смогут себе позволить отпуск летом-2020?
09:30 13-07-2020
Всё проели: сколько россиян смогут себе позволить отпуск летом-2020?
Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор
09:15 13-07-2020
Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор
"СтройРегионСервис" современные квартиры для вашей семьи!
09:12 13-07-2020
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
09:02 13-07-2020
Огромный выбор направлений в студии танца Parallel'
Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве
09:00 13-07-2020
Устроили побег от полиции угнавшие Волгу две несовершеннолетние девочки в Москве
Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает "Абатрос-круиз"
08:57 13-07-2020
Отдых и лечение в Новосибирской области предлагает
Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске 1
08:45 13-07-2020
Первые задержания прошли на ночном митинге в поддержку губернатора региона в Хабаровске
БердскДожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
08:30 13-07-2020
Дожди, грозы и град вернулись в Бердск. Но солнышко прогреет до +28 градусов 13 июля
БердскОпрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ "Комбат" и сбежал с места ДТП горе-водитель в Бердске
23:42 12-07-2020
Опрокинул в кювет ВАЗ-2108 на около ТЦ