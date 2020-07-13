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90 лет назад прошел первый Чемпионат мира по футболу в Уругвае

12:15 13.07.2020 Фото: google
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В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая.

90 лет назад прошел первый Чемпионат мира по футболу в Уругвае
Победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4:2

Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по самому зрелищному виду спорта – футболу.

Специально к этим состязаниям в Монтевидео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» – «столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская сторона взяла на себя.

В первых поединках сошлись сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. Первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4:2. Торжества по поводу победы в чемпионате не прекращались в Монтевидео несколько дней.

В настоящее время чемпионат мира по футболу — главное международное соревнование по футболу, которое проводится управляющим органом мирового футбола — ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные стран-членов ФИФА всех континентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года.

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