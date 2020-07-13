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Пойдут в школу 1 сентября и будут учиться в очном режиме дети в Новосибирской области. И в Бердске тоже

13:00 13.07.2020 Фото: pixabay.com
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Но учебный год начнется с выполнением необходимых противоэпидемических мероприятий, которые обеспечат безопасность детей и педагогов, заявил Травников.

Пойдут в школу 1 сентября и будут учиться в очном режиме дети в Новосибирской области. И в Бердске тоже
Школы откроют для очного обучения

В Новосибирской области приняты новые меры по снятию ограничений, связанных с противодействием коронавирусу. Школы региона начнут учебный год в обычном режиме. С сегодняшнего дня возобновляют работу непродовольственные магазины в торговых центрах, а также дельфинарий. Соответствующие поручения глава Новосибирской области дал 13 июля в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«По статистике, мы идём без каких-либо серьёзных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев инфицирования COVID-19, – отметил Губернатор. – Однако, нагрузка на систему здравоохранения остаётся достаточно высокой. Инфекция распространилась по всей территории Новосибирской области. Ситуация остаётся стабильно напряжённой. Тем не менее, с учётом накопленного опыта и всех тех мер, которые мы научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения – то есть, полноценно жить и работать в тех условиях, в которых мы сегодня оказались. Поручаю министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку совместно с Роспотребнадзором и другими органами власти проработать рекомендации и сформировать план мероприятий до 1 сентября. Установка остаётся прежней: 1 сентября мы начинаем учебный год в обычном режиме, очно, не дистанционно, с выполнением необходимых противоэпидемических мероприятий, которые обеспечат безопасность детей и педагогов.

Источник: nso.ru

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