Заглянуть за горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, приказал Путин

Именно в этой логике мы действовали во время эпидемии коронавируса, когда главным приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенности в будущем, подчеркнул президент.

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом при Президенте, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Российской Федерации и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Здравствуйте!

Давайте начнём работать.

Повестка сегодняшнего Совета по стратегическому развитию и национальным проектам наполнена значимыми, принципиальными вопросами.

Вместе с коллегами из Правительства, парламентариями, руководителями регионов, деловыми и общественными объединениями мы обсудим ключевые направления развития страны, наших дальнейших действий, а их главная, объединяющая задача – это повышение качества жизни граждан.

Ещё раз хочу подчеркнуть: в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть.

Именно в этой логике мы действовали во время эпидемии коронавируса, когда главным приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенности в будущем. Именно здесь мы сконцентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских и научных центров, делового сообщества и некоммерческих, волонтёрских организаций.

Такое действительно общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии – конечно, не без проблем, конечно, не без определённых сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии.

В России ежедневно сейчас проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля текущего года развёрнуто более 170 377 специализированных коек. И только 66 процентов сегодня задействовано по прямому назначению. Конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений, а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро, в штатный режим работы.

Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы – по летальности – всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе в европейских странах с развитой системой здравоохранения.

Ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остаётся стабильным. А количество тех, кто поправился, растёт. В этой связи подавляющее число субъектов Российской Федерации приступило к смягчению режима самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений.

Да, конечно, борьба с этой угрозой ещё продолжается. Но главное, мы видим позитивную динамику. И сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, всё-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере.

На протяжении всех этих достаточно трудных недель и месяцев мы получили важный опыт принятия точечных, выверенных, но своевременных, считаю, решений, причём в достаточно короткие сроки, смогли отработать и запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были так необходимы в это сложное время в первую очередь российским семьям, работникам предприятий и организаций.

Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Всё это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать ещё более эффективно и ещё более слаженно. Подчас, надо признать, нам всё-таки этой слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало. Но именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили и наши граждане в ходе голосования по поправкам к Конституции. И этот общественный запрос должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, должен быть отражён во всех наших стратегических планах и инициативах.

Сегодня предлагаю предметно посмотреть на основной механизм решения системных задач развития, а именно на национальные проекты. Предлагаю обсудить их актуализацию на основе выбора людей, с учётом накопленного опыта и уроков последних месяцев. Мы должны корректировать, разумеется, нашу работу исходя из реальной ситуации.

Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, только что об этом сказал, особенно связанные и с эпидемией, и с последовавшими экономическими реалиями, экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране.

Повторю: мы должны учитывать эти факторы и возникающие ограничения. Но как учитывать? Мы должны более эффективно распределять наши возможности, маневрировать средствами.

В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

Обозначу здесь несколько основных блоков, каждый из которых дополняет друг друга, формирует современную среду для жизни российских семей, для развития человека.

На чём хотел бы остановиться.

Первое – это прежде всего сбережение здоровья и благополучия людей. В последние месяцы мы это осознали особенно остро. Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело.

Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы.

Всю систему медицинской помощи, включая её первичное звено – мы об этом много говорили, и план есть соответствующий на этот счёт, – мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы. Добавлю, это касается и системы мобилизационной готовности страны в целом.

А это означает, что даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме (если возникают новые вызовы, мы должны на них быстро отвечать) и, конечно, в целом соответствовать современным стандартам качества и доступности.

Второй крупный блок – это создание возможностей для самореализации людей, для развития талантов детей, молодых людей, молодёжи в целом.

В период эпидемии все уровни отечественного образования – и отмечаю это как очень положительный фактор – показали свою способность быстро меняться, сохраняя при этом устойчивость, предлагать новые формы, форматы работы. Этот кадровый, технологический, организационный потенциал образования – и, конечно, добавлю, науки, – безусловно, является нашим сильным конкурентным преимуществом.

Убеждён, что, опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу. А именно: Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объёмам научных исследований и разработок.

Ключевое условие для этого – сделать всё, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенные природой таланты.

Далее. Третий блок наших задач – комфортная и безопасная среда для жизни человека. Здесь важен целый комплекс вопросов, включая прежде всего экологическое благополучие и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. У нас есть здесь свои задачи, мы о них говорили, планы выработаны соответствующие. Более того, мы взяли на себя определённые международные обязательства.

Уже не раз говорил, проблемы в этой сфере у нас копились многие-многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно не только ликвидировать накопленный уже ущерб окружающей среде, но и смотреть вперёд, учитывая в том числе вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата. Мы это наблюдаем, видим своими глазами.

И конечно, предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно служить улучшение условий труда в городах и населённых пунктах, в сельских территориях нашей страны.

Решение жилищных проблем граждан – чрезвычайно важный вопрос, так же как укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автомобильных дорог.

Напомню, что к 2018 году мы набрали неплохой темп строительства и ремонта федеральных автотрасс. За последние два года сосредоточили усилия на том, чтобы привести в порядок региональные дороги. Очевидно, что эта работа и дальше должна быть продолжена.

При этом подчеркну: речь идёт не только о бюджетных вложениях в инфраструктуру. Важно привлекать новые источники финансирования этих расходов, использовать опыт наших ведущих компаний. Я уже приводил пример «Российских железных дорог» – коллеги сориентировались и выстроили хорошую здесь работу. Они выпустили облигации под свою инвестиционную программу. Хорошо идёт эта работа.

Также отмечу и корпорацию «Дом.РФ», которая под собственные ценные бумаги привлекает средства на развитие ипотеки.

Расширение инфраструктуры, укрепление связей между регионами и территориями страны позволит снять очень многие барьеры для деловой и предпринимательской инициативы.

Но нужно устранять не только инфраструктурные, но и административные, бюрократические препятствия. Мы из года в год об этом уже говорим, в том числе в строительстве. Здесь нужно действовать ещё более энергично, ещё более решительно. Естественно, разумеется, не в ущерб качеству и безопасности зданий, новых объектов, сооружений. Кстати говоря, создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии – и Минобороны, и МЧС по этому направлению работали, – всё это показало, что таких результатов можно добиваться.

Отмечу, что Правительство, да, я это знаю, мне уже докладывали, уже перевело около трети действующих норм и правил строительной отрасли в разряд рекомендаций. Поддерживаю, но хочу сказать: такую «расчистку» обязательно нужно вести дальше. По всем направлениям экономической жизни причём. Дело не только в стройке. Это наиболее яркий пример, но у нас и в других отраслях хватает проблем подобного рода.

В целом нужно продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых инвестиционных проектов, прежде всего в области импортозамещения. Разумеется, ещё раз хочу подчеркнуть, импортозамещение – не панацея, мы не стремимся всё импортозаместить. Сейчас не буду здесь вдаваться в детали. Коллеги понимают, о чём я говорю. Опыт последних месяцев, когда международная торговля застопорилась из-за закрытия границ, показал тем не менее, что эта задача актуальности своей не потеряла, а может быть, становится ещё более актуальной.

Нам необходимо активно создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, в том числе имею в виду развитие микроэлектронной промышленности, других критически важных направлений, включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом в сфере сельского хозяйства.

Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма, что особенно сейчас, понятно, является важным и чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи. Но инфраструктуру нужно развивать. Без этого что такое внутренний туризм?

Здесь мало создать хороший предпринимательский климат. Нужно предметно заниматься поддержкой деловой инициативы, что называется, выращивать новые компании. Прошу и Правительство, и регионы сосредоточить на этом свои усилия. Крепкая, устойчивая национальная экономика, без всяких сомнений, залог успешного решения системных задач.

Сейчас на фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное – поддержать занятость и доходы наших граждан.

Этой весной мы приняли беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. Причём для нас это большие ресурсы. Может быть, в сравнении с другими странами они не являются такими уж огромными, но нам удалось – я хочу это подчеркнуть как положительный момент в работе Правительства – сделать это точечно. И это касалось и самозанятых граждан. От них и до системообразующих предприятий и ключевых отраслей – везде мы прошли достаточно уверенно и, на мой взгляд, нигде не промахнулись. Может быть, ещё следует что-то добавить, согласен с этим, об этом ещё поговорим. Но было важно сохранить устойчивую, ритмичную работу предприятий и организаций, сберечь рабочие места и доходы российских семей.

При этом подчеркну: в приоритетном порядке поддержку получали те предприниматели, которые работают «в белую», соблюдают все нормы трудового и налогового законодательства, заботятся о своих коллективах.

Такая линия на «обеление» и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена, прежде всего в интересах наших граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства. Но чтобы они работали цивилизованно, нам, конечно, условия для этого нужно создавать, думая о той же самой налоговой и неналоговой, всякой другой нагрузке.

Отмечу, что в период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки бизнеса, граждан с помощью современных цифровых сервисов, в удобной дистанционной форме.

И конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно – в сфере ЖКХ и городского хозяйства. И конечно, в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела. Причём цифровые технологии настолько быстро идут вперёд, что здесь нам нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может, ещё и почаще.

И что ещё очень важно. Есть поручение Правительству подготовить Общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада, для выхода на траекторию устойчивого роста.

Уважаемые коллеги! Я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы.

У нас много сегодня тем для обсуждения, давайте перейдём к работе. Передаю слово Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину.

Пожалуйста, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы поставили перед нами масштабные задачи. Поручения, которые давались Правительству на протяжении последних месяцев, требовали оперативной и полной мобилизации, использования всех имеющихся у нас ресурсов. Это связано прежде всего с текущей экономической ситуацией и последствиями распространения коронавирусной инфекции, а главное, с запросами людей – то, как наши граждане видят будущее страны, какие ценности считают важнейшими, отражают принятые изменения в Конституции. И все действия Правительства должны быть ответом на важнейшие запросы граждан.

При подготовке общенационального плана, о котором Вы сейчас говорили, мы встречались с представителями политических партий, бизнес-сообщества и общественных объединений, подробно обсуждали возможную корректировку национальных целей. С учетом этого и Вашего сегодняшнего выступления хотел бы еще раз сформулировать возможное содержание комплекса национальных целей.

Первое – сохранение населения, здоровья и благополучия людей.

Второе – возможности самореализации и развития талантов.

Третье – комфортная и безопасная среда для жизни.

Четвертое – достойный, эффективный труд людей и успешное предпринимательство.

И пятое – цифровая трансформация.

Хочу подчеркнуть, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной Вами приоритетной задачи – повышению качества жизни каждого человека, направленной на прорывное развитие России, создание комфортных условий для всех, кто живет в нашей стране. Именно в логике этих национальных целей предложены ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики, представленного Вам, Владимир Владимирович, ранее. Его задача – преодолеть спад экономики и вернуться к экономическому росту для того, чтобы достичь национальных целей развития экономики в новых условиях.

Общенациональный план – это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие два года. Конечно, потребуется дополнительное планирование и изменение различных стратегических документов. Все это определяет конкретные направления работы Правительства на ближайшие годы и, безусловно, требует определенной корректировки главных параметров национальных проектов, а также базовых подходов к способам, этапам и формам их выполнения.

Работать нам предстоит в условиях более жестких бюджетных ограничений. Распространение коронавируса, его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой, создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета.

Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем Вы сказали сегодня, до 2030 года, при этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые Вы определили два года назад, и, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время.

Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку. Более подробно о конкретных шагах к достижению национальных целей расскажут мои коллеги. Важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дороги, дома, школы, больницы, технологии и новые производства. Правительство приложит все усилия для достижения намеченных целей и решения поставленных задач.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо, Михаил Владимирович.

Давайте послушаем наших коллег, которые работают по конкретным направлениям. Попросил бы высказаться Голикову Татьяну Алексеевну.

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги! Доброе утро!

Как Вы уже отметили, Владимир Владимирович, пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов, но, несмотря на эти ограничительные меры, работа по реализации национальных проектов продолжалась, и нам удалось даже добиться некоторых определенных результатов. Например, в рамках национального проекта «Демография» создано почти 12 тысяч мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа. Меры, принятые в отношении стационарных организаций социального обслуживания, позволили не допустить серьезного роста смертности в этих учреждениях, как это было в других странах мира.

Помимо выплат семьям с детьми, предусмотренных нацпроектом, мы осуществляли выплаты в соответствии с президентскими поручениями. Всего, по состоянию на сегодняшний день, выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 миллиона российских детей на сумму 617 миллиардов рублей. Школьники и студенты были переведены на дистанционный формат обучения, что стало возможным благодаря мероприятиям, которые были осуществлены в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» по созданию единой цифровой образовательной среды. Созданные в рамках национального проекта «Наука» генетические центры позволили нам приступить к созданию опережающими темпами соответствующих тест-систем и вакцин. Сейчас уже проведены и завершены все подготовительные работы для начала строительства новой установки класса мегасайенс СКИФ в Новосибирске, запуск которой позволит в том числе осуществить разработку новых лекарств. Уже в этом году начнется изготовление уникального оборудования, практически все оно отечественного производства.

Но, конечно, основная нагрузка в этот период легла на систему здравоохранения, и пришлось в кратчайшие сроки ее перенастраивать. Отмечу самое главное: это то, что из сложившейся ситуации мы вынесли важные уроки, которые необходимо учесть. Принятые поправки в Конституцию страны придали еще большую значимость таким сферам, как здравоохранение, образование, наука, поддержка семьи и повысили нашу ответственность перед гражданами. Все это требует, как Вы уже отметили, нового взгляда на национальные проекты, нужна их дополнительная перенастройка. И мы должны не только осуществлять плановую работу, но и быть готовыми противостоять новым вызовам и угрозам.

В первую очередь это касается Национального проекта «Здравоохранение». Важно не допустить ухудшения показателей смертности от таких чувствительных для России заболеваний, как сердечно-сосудистые и онкологические. Это один из факторов сохранения населения страны и обеспечение его устойчивого роста.

Мы очень внимательно подходим к оценке показателя ожидаемой продолжительности жизни. Было сделано все возможное для его ежегодного роста. Значительно, до 4,4 на тысячу родившихся, была снижена младенческая смертность, которая осуществляет существенный вклад в ожидаемую продолжительность жизни. За пять месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается смертность трудоспособного населения.

Однако отсутствие понимания отдаленных последствий влияния на здоровье людей новой коронавирусной инфекции, уже сегодня имеющиеся наблюдения о влиянии этого заболевания на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы заставляет нас очень осторожно относиться к оптимистичным показателям оценок по ожидаемой продолжительности жизни. Но я хочу подтвердить, что мы продолжим активно эту работу, и будем наращивать усилия в этом направлении.

Хочу также сказать, и Вы это уже отметили, что сейчас вместе с регионами страны предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы восстановить плановую работу медицинских организаций. Сейчас Правительством Российской Федерации подписано постановление о восстановлении диспансеризации населения, о вакцинации населения. При этом мы продолжаем сохранять резерв коечного фонда, и это важно для осенне-зимнего эпидемического периода.

В числе наших приоритетов, которые мы будем интегрировать в национальные проекты, – это развитие первичной медико-санитарной помощи, это инфекционная и санитарно-эпидемиологическая служба, это усовершенствование подготовки медицинских кадров.

В части национального проекта «Демография» отмечу, что пандемия подтвердила перспективность создания новой системы долговременного ухода на дому, которая позволяет снизить вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями для наиболее подверженных риску людей. Нам представляется, что развитие сопровождаемого проживания перспективно обеспечивает нуждающихся в уходе граждан не только социальным, но и медицинским обслуживанием, позволяет оказывать поддержку в привычной, комфортной обстановке дома.

Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечения в страну высококвалифицированных кадров, которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать.

В рамках нацпроектов «Образование» и «Наука» предусмотрены мероприятия по повышению привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых. Качественная миграция также может внести свой вклад в устойчивый рост населения Российской Федерации.

В части нацпроекта «Образование» важно сконцентрировать усилия на обеспечении школ, особенно в сельской местности, необходимым оборудованием, в том числе для электронного обучения, а также повышения квалификации учителей. И здесь есть решение. С этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта «500+», который в свою очередь направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметно-методической подготовкой. Это особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении, в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем.

Нам кажется важным сейчас помочь и педагогам, и ученикам максимально комфортно с 1 сентября войти в учебный процесс и оказать им в этом всю необходимую помощь.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции как никогда показала значимость электронного обучения в дистанционном формате. Мы намерены усилить эту составляющую в рамках нацпроекта «Образование». В частности, уже с осени этого года провести эксперимент и апробировать единую цифровую образовательную среду, которая позволит не только повысить доступность и качество образования, но и обеспечить создание новых цифровых возможностей для детей, их родителей и, конечно же, учителей. Это целый комплекс мер, который включает в себя инфраструктурные преобразования в школе и содержательный блок по разработке обновленного контента.

В части высшего образования представляется необходимым продолжить начатую до коронавируса работу по интеграции вузов в общую повестку пространственного и научно-технологического развития страны. В этой связи в период коронавирусной инфекции мы разработали программу стратегического академического лидерства, направленную на подготовку, как молодых научных кадров, так и кадров для экономик регионов. Эту программу мы обсудили с ректорским сообществом и получили ее одобрение.

Мы предполагаем также усилить работу по взаимодействию университетов, научных организаций и организаций реального сектора экономики, поэтому планируем скорректировать подходы к созданию и развитию научно-образовательных центров мирового уровня.

В части нацпроекта «Наука» важно продолжить работу, и мы наметили себе уже такие перспективы по развитию не только генетических технологий, но и современных технологий ядерной физики, ядерной медицины, которые подтвердили свою важность в борьбе и с выявлением новых заболеваний.

В период пандемии, как вы знаете, получил широкое развитие и распространение проект волонтерской помощи «Мы вместе». Основной костяк его участников – это молодые люди и представители некоммерческих организаций. Мы активно продолжим эту работу, используем опыт лучших практик в нашей практической жизни.

Хочу также обратить внимание на сферу, которая в период пандемии приобрела особое значение и проникла практически во все отрасли – это цифровизация. Помимо образования, о котором я уже сказала, благодаря цифровым технологиям были обеспечены возможности дистанционного предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере занятости, беззаявительный порядок предоставления материнского капитала и других пособий, оформление электронных больничных и ряд других направлений. В этой связи мы нацелены, и это отмечено в проекте общенационального плана, активно развивать эти сервисы в социальной сфере и перейти к так называемому социальному казначейству.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уже сегодня, подводя некие итоги всех произошедших событий, мы можем четко сказать, что мы перенесли так называемый стресс на устойчивость, готовы сегодня и понимаем, какие значимые результаты для каждого человека мы должны предъявить обществу, и что необходимо сделать в ближайшее время для того, чтобы жизнь наших людей стала еще лучше.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо, Татьяна Алексеевна.

Конечно, я уже сам об этом сказал, все события последних месяцев показали, может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в других местах это делали, но выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть. И есть понимание, куда они должны быть направлены, есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать решения, которые принимаются. Все это позволило нам действовать достаточно оперативно, точечно, в общем и целом с нужным результатом. Не без проблем, повторяю еще раз, не без сбоев, тем не менее с нужным конечным результатом.

У меня есть некоторые вопросы по тому, что Вы сейчас сказали.

Первое. Понимаю все, что связано с коронавирусной инфекцией, понимаю, что много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий и так далее. Все-таки такой показатель, как продолжительность жизни, ясно, что мы можем иметь в виду все, что было сказано только что мною в связи с этой инфекцией, тем не менее это интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям. Это мы с вами все понимаем. Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы должны иметь в виду, к которым мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан. Поэтому я Вас прошу над этим подумать и все-таки эти ориентиры определить.

Второе. Есть ряд конкретных вопросов, мы с Вами потом еще об этом поговорим, но один из них такой: Вы упомянули об установке мегасайенс в Новосибирске, но мы говорили о необходимости развернуть такую же работу и на Дальнем Востоке. Что там происходит сейчас?

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович, мы приняли соответствующую федеральную научно-техническую программу в соответствии с Вашим указом по установкам мегасайенс. Я упомянула только СКИФ, потому что сейчас мы уже достаточно серьезно продвинулись в этом направлении. Это новая стройка, на которую планируется потратить существенные финансовые ресурсы, и мы, как и предполагали, согласно Вашему указу должны осуществить ее готовность к началу 2024 года. Но понятно, что сегодняшняя ситуация вносит коррективы, тем не менее мы будем стараться добиться тех сроков, которые есть.

На Дальнем Востоке мы также планируем развивать соответствующую установку, и предполагали осуществить определенные работы. Сейчас мы вместе со специалистами головной организации Курчатовского института оцениваем мощность этой установки и то, какая она должна быть в ее завершающем виде. И я думаю, что уже до конца этого года мы представим Вам свои предложения о контурах того, как это должно выглядеть на Дальнем Востоке, но понимаем сейчас, что перспективы этой установки должны быть связаны с биоресурсами океана и с развитием всего того, что связано с этой сферой науки.

В.Путин: Хорошо.

Т.Голикова: Что касается оценок по продолжительности жизни, я сказала, что мы очень осторожно относимся к этим оценкам. Понимаем свою ответственность за показатели ожидаемой продолжительности жизни, но не можем не учитывать тех факторов, которые объективно влияют на эти процессы. Я постаралась отметить только несколько факторов, но считаю, что при формировании окончательного подхода к оценке показателей к 2030 году мы должны еще раз внимательно посмотреть на этот показатель.

В.Путин: Да. Я с этим согласен, Татьяна Алексеевна. Мы должны исходить из реалий, не ставить перед собой каких-то абсолютно нереалистичных целей, я все это прекрасно понимаю. Я о чем только сказал? О том, что должны быть конкретные ориентиры. Можно что-то корректировать, но они должны быть конкретными, вот я о чем говорю, тогда нам будет понятно, мы работаем по этим направлениям, а их много, это интегрированный показатель, мы работаем по всем этим направлениям, которые нас должны привести к ожидаемому результату нужным образом, или в чем-то не дорабатываем. Вот я о чем говорю. Больше конкретики.

Спасибо.

Пожалуйста, Белоусов Андрей Рэмович.

Продолжение следует.

< …>

В.Путин: Что хотел бы сказать в заключение.

Во-первых, я, конечно, хочу вас всех поблагодарить за конструктивную работу. То, о чём мы сегодня говорили, без преувеличения, касается каждого гражданина нашей страны. Решения, которые мы должны принять, то, что мы сегодня обсуждали, это всё задаёт тенденции, безусловно, во всех ключевых сферах, определяет развитие России на годы вперёд.

И хотел бы ещё раз подчеркнуть – в основе этих решений, безусловно, воля граждан, выраженная в голосовании по поправкам к Конституции, стремление, желание людей обустроить свою жизнь, жизнь своих семей. Конечно, Конституция – это фундаментальный, базовый закон. Но всё-таки мы должны исходить из того, что нам на основе этого базового закона нужно работать над конкретными вещами, нужно жизнь наших людей делать лучше, комфортнее, удобнее.

Отсюда те высокие требования, которые стоят перед каждым уровнем и органом власти (я сейчас как раз об этом говорил по различным направлениям нашей работы), и этим требованиям мы, безусловно, обязаны соответствовать, выстраивать стратегические планы, программы, формировать бюджетные приоритеты.

С учётом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу Администрацию Президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с Правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, так, как сегодня коллеги и предлагали.

Исходя из положений указа, прошу Правительство при участии Госсовета в трёхмесячный срок скорректировать национальные проекты. Я сегодня понял, есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счёте.

Рабочие группы Госсовета прошу подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных команд, региональных властей.

И конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, с гражданами, общественный контроль нужно усилить за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты.

Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за содержательную дискуссию сегодня и очень рассчитываю на то, что мы будем самым активным образом добиваться тех целей, которые перед собой ставим.

Спасибо большое.

Источник: kremlin.ru