Эрдоган гарантировал Путину доступ христиан в ставший мечетью собор Святой Софии

Президент Турции ранее сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Путин и Эрдоган часто встречаются лично

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», — говорится в сообщении.

Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.