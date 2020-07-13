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Эрдоган гарантировал Путину доступ христиан в ставший мечетью собор Святой Софии

18:54 13.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент Турции ранее сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Эрдоган гарантировал Путину доступ христиан в ставший мечетью собор Святой Софии
Путин и Эрдоган часто встречаются лично

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», — говорится в сообщении.

Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

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От редакции

Христиане пойдут в собор по-прежнему?

Аноним, 13 июля 2020 19:14
Главное - это сохранность исторических фресок храма. А молиться аллаху - да пусть молятся. Лишь бы не было варварства по отношению к христианскому оформлению этого исторического здания.

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