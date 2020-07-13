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Защита Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств

21:15 13.07.2020 Фото: Скриншот видео
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Адвокат подал апелляционную жалобу на заключение губернатора Хабаровского края под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с нахождением за решеткой.

Защита Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств
Защита обжаловала арест Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил адвокат Борис Кожемякин. 10 июля суд арестовал господина Фургала до 9 сентября. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей»,— сказал  Кожемякин ТАСС. Он сообщил, что жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. СМИ сообщали, что речь может идти об организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Господин Фургал свою вину отрицает. В выходные в Хабаровске прошли митинги и шествия в поддержку задержанного губернатора.

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