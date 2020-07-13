Защита Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств

Адвокат подал апелляционную жалобу на заключение губернатора Хабаровского края под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с нахождением за решеткой.

Защита обжаловала арест Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил адвокат Борис Кожемякин. 10 июля суд арестовал господина Фургала до 9 сентября. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей»,— сказал Кожемякин ТАСС. Он сообщил, что жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. СМИ сообщали, что речь может идти об организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Господин Фургал свою вину отрицает. В выходные в Хабаровске прошли митинги и шествия в поддержку задержанного губернатора.