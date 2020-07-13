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Расчленил и растворил в кислоте после пыток и убийства профессора аспирант в Воронеже

22:19 13.07.2020 Фото: СКР
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Следователи предполагают, что аспирант договорился с сообщником об убийстве преподавателя, покусившись на его накопления — 2 млн рублей.

Расчленил и растворил в кислоте после пыток и убийства профессора аспирант в Воронеже
В Воронеже аспирант пытал, убил и расчленил профессора из-за денег. Дело расследует СК

Следователи четыре месяца расследовали исчезновение профессора в Воронеже и выяснили, что преподавателя убили, расчленили и растворили в кислоте из-за денег.

Как стало известно РЕН ТВ, преподаватель химического факультета ВГУ 5 марта не вышел на работу. В ходе розыска полиция пришла к знакомому профессора в съемную квартиру к аспиранту той же кафедры, по поведению заподозрили неладное и после обыска нашли на балконе квартиры расчлененные и растворенные в смеси соляной кислоты и хлорки останки профессора.

Следователи предполагают, что аспирант договорился с сообщником об убийстве профессора, покусившись на накопления преподавателя — речь шла о двух миллионах рублей.

2 июля подозреваемому с сообщником избрали меру пресечения – арест до 11 августа.

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