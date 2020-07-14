Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!

Кувшинки цветут в июле в Бердске

Читательница сайта «Курьер.Среда.Бердск» Елена сегодня, 13 июля, прислала на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 фото цветущих водяных цветов:

— Цветут кувшинки около понтонного мостика. Красота!

Елена сетует, что мост через Гуменку до сих пор в плачевном состоянии.

Кувшинки цветут в июле в Бердске