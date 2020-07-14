Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!

16:31
14.07.2020
Фото: Елены
Цветут кувшинки около понтонного мостика. Красота!
Читательница сайта «Курьер.Среда.Бердск» Елена сегодня, 13 июля, прислала на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 фото цветущих водяных цветов:
— Цветут кувшинки около понтонного мостика. Красота!
Елена сетует, что мост через Гуменку до сих пор в плачевном состоянии.
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От редакции
А где мостик? Ждем ваши красивые пейзажи на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.
И утки скоро улетят.
Почётный местный долгожитель,
Построит свалку для утят
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Так скоро мэр уйдет, а вместе с ним и обещание построить новый мост. Придёт новый назначенец и снова начнём мечтать...