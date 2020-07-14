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Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!

16:31 14.07.2020 Фото: Елены
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Цветут кувшинки около понтонного мостика. Красота! 

Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!
Кувшинки цветут в июле в Бердске

Читательница  сайта «Курьер.Среда.Бердск» Елена сегодня, 13 июля, прислала на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 фото цветущих водяных цветов:

— Цветут кувшинки около понтонного мостика. Красота!

Елена сетует, что мост через Гуменку до сих пор в плачевном состоянии.

Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!
Кувшинки цветут в июле в Бердске
Жёлтые кувшинки Клода Моне зацвели около понтонного моста в Бердске. Полюбуйся!
Кувшинки цветут в июле в Бердске
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От редакции

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Аноним, 13 июля 2020 12:43
Там еще утки плавают.
Аноним, 13 июля 2020 12:44
Скоро там вместо кувшинок и уток будет плавать мусор с полигона.
Аноним, 13 июля 2020 13:37
жёлтая кувшинка не требовательна к чистоте водоёма, да и на фото видно, что и ей не сладко в этом болоте- листья то больные
Аноним, 13 июля 2020 17:19
Недолго им цвести осталось
И утки скоро улетят.
Почётный местный долгожитель,
Построит свалку для утят
Аноним, 13 июля 2020 17:31
Елена сетует, что мост через Гуменку до сих пор в плачевном состоянии.
____________________
Так скоро мэр уйдет, а вместе с ним и обещание построить новый мост. Придёт новый назначенец и снова начнём мечтать...

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