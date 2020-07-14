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До 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске

12:45 14.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Это увеличенное пособие можно получить до конца августа 2020 года. Основное количество безработных получают пособие и «сидят» дома.

До 10 тыс руб. на детей до 18 лет могут получить безработные из многодетных семей в Бердске
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О новшествах, увеличенном пособии на детей для безработных, а также максимальном и минимальном размерах пособий рассказала директор ГКУ НСО «Центр занятости населения города Бердска» Елена Дмитриева на оперативном штабе со СМИ 14 июля.

— На 14 июля 2020 года 2565 человек в качестве безработных состоит в ЦЗН Бердска. Из них имеющих детей до 18 лет — 1269 человек. Минимальный размер пособия по безработице получают 1093 человека. Основное количество безработных получают пособие в процентном соотношении к среднему заработку. В размер пособия вносились изменения 4 раза. Последнее изменение было 13 июля 2020. На сегодняшний день 14 июля, максимальный размер пособия 12 130 рублей. С учетом районного коэффициента по Новосибирской области максимальное пособие выплачивается в размере 14 655 рублей. Минимальный размер пособия составляет 4500 рублей. С учетом районного коэффициента сумма составляет 5 400 рублей. Минимальный размер пособия будет выплачиваться по август включительно. Стоит отметить, что размер пособия увеличивается безработным гражданам, имеющим детей до 18 лет на 3 тыс. рублей на каждого ребенка пропорционально времени, находящемся на учете в ЦЗН. Увеличенное пособие на детей можно получить до конца августа, — сообщила Елена Борисовна.

Напомним, что поручил дать выплаты на детей безработным, вставшим на учет до 1 марта — до начала пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это справедливо, поскольку найти работу сейчас «очень сложно».

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