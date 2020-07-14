14.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Когда космически красивую комету C/2020 F3 можно будет увидеть в небе Бердска в июле 2020 года? Узнай, чтобы не пропустить!

17:25 14.07.2020 Фото: https://vk.com/nebonsk
0

Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.

Когда космически красивую комету C/2020 F3 можно будет увидеть в небе Бердска в июле 2020 года? Узнай, чтобы не пропустить!
Новосибирский астрофотограф Евгений Тихонов поделился снимком новой кометы C/2020 F3 в группе Новосибирского планетария

C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE, сообщает Новосибирский планетарий.
Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.

Как можно увидеть комету?

Ориентиром служит яркая звезда Капелла созвездия Возничий, комета находится левее, постепенно будет двигаться на север, в ближайшие дни перейдёт в созвездие Рысь, а в период с 18 по 30 июля будет перемещаться под ковшом Большой медведицы. Сейчас её видно даже невооружённым глазом. Наблюдения проводить нужно около 1:00 ночи.

Когда космически красивую комету C/2020 F3 можно будет увидеть в небе Бердска в июле 2020 года? Узнай, чтобы не пропустить!
Ориентиром служит яркая звезда Капелла созвездия Возничий
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наблюдаете за астрономическими событиями обычно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названы готовые принимать туристов из России страны
18:26 14-07-2020
Названы готовые принимать туристов из России страны
В сексуальных домогательствах обвинили мужчины журналиста Павла Лобкова
18:14 14-07-2020
В сексуальных домогательствах обвинили мужчины журналиста Павла Лобкова
БердскВыгонит туристов из города-курорта новая мусорная свалка под носом у Бердска, возмущены новосибирцы
18:00 14-07-2020
Выгонит туристов из города-курорта новая мусорная свалка под носом у Бердска, возмущены новосибирцы
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 5
17:51 14-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
Перевалило за 13 млн число больных коронавирусом в мире 14 июля
17:46 14-07-2020
Перевалило за 13 млн число больных коронавирусом в мире 14 июля
Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях
17:45 14-07-2020
Вымогатели в кафе на Алтае: Охрана и полиция не может защитить нахлынувших туристов, пишут местные жители в соцсетях
БердскНе стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир Захаров 8
17:35 14-07-2020
Не стал разговаривать с пикетчицей против строительства полигона ТКО Натальей Слесаревой вице-мэр Бердска Владимир Захаров
БердскПросит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске 1
17:32 14-07-2020
Просит у власти спуск: На видео преодоление ступеней с коляской у детской больницы снял молодой отец в Бердске
Бердск"Бросимся под трактор": дачники опасаются перевозки мусора на новый полигон по дороге СНТ "Марьин лог" Бердска 1
17:30 14-07-2020
БердскКогда космически красивую комету C/2020 F3 можно будет увидеть в небе Бердска в июле 2020 года? Узнай, чтобы не пропустить!
17:25 14-07-2020
Когда космически красивую комету C/2020 F3 можно будет увидеть в небе Бердска в июле 2020 года? Узнай, чтобы не пропустить!