Когда откроют фитнес-центры и кафе в Новосибирске и Бердске, разъяснил Минпромторг

Мы ориентируемся и учитываем в своей работе рекомендации Роспотребнадзора. Главный санитарный врач 8 мая чётко описала условия и этапы снятия ограничений, – отметил министр промышленности Гончаров.

Фитнес-центры и аквапарк возобновят работу на третьем этапе снятия ограничений

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров прокомментировал сроки открытия фитнес-центров, аквапарка, кинотеатров и заведений общепита в Новосибирской области. Чиновник рассказал о планах правительства на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы ориентируемся и учитываем в своей работе рекомендации Роспотребнадзора. Главный санитарный врач 8 мая чётко описала условия и этапы снятия ограничений. Плюс для регионов сделана оговорка, что в зависимости от ситуации субъект может сам снимать ограничения», – рассказал министр.

По словам Гончарова, кафе, кинотеатры, фитнес-центры и аквапарк возобновят работу на третьем этапе снятия ограничений. Сейчас Новосибирская область находится на первом.