В сексуальных домогательствах обвинили мужчины журналиста Павла Лобкова

В ответ Лобков заявил, что никогда не переходил границы обычного флирта и извинился перед теми, кого мог обидеть своим вниманием.

Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах Журналиста и телеведущего Павла Лобкова обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников в своем twitter.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», — написал Скрыльников. По его словам, эти случаи происходили во время его стажировки в редакции телеканала «Дождь» в бизнес-центре «Красный октябрь». Журналист подчеркнул, что прямо сообщал Лобкову, что ему неприятны подобные действия с его стороны. «Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — добавил сотрудник «МБХ Медиа». Он пояснил, что во многом из-за такого отношения со стороны телеведущего и решил прекратить стажировку. Скрыльников рассказал, что Лобков приставал и к другим молодым журналистам, а не только к нему. «Я знаю нескольких человек со схожими историями», — пояснил он.

Тут же Павел Лобков ответил на обвинения в EchoMSK.

-Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать?

Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло.

«Нет» для меня всегда значило «нет», и никогда я не использовал насилия или шантажа. Тем более служебного положения, которого собственно у меня никогда и не было — я никого и никогда не мог уволить, потому что никогда не был начальником.

Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта.

Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом.

В единственное оправдание скажу— я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями.

Я приношу извинения руководству и подписчикам телеканала «Дождь», на чью репутацию мое поведение наложило тень. Пусть они решат мою судьбу.