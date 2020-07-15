Проломили череп 2-летней Николь бросив кусок плитки 11-летние подростки с балкона 5 этажа

В тот вечер Людмила Бондаренко и ее сестра вместе с детьми как обычно вышли на прогулку во двор. Не успели они сделать и нескольких шагов, как Николь рухнула на землю.

Подростки скинули кусок плитки на голову летнему ребенку

В Балашихе следователи устанавливают все обстоятельства, при которых ребенок получил тяжелую травму головы. Во время прогулки во дворе дома на двухлетнюю девочку упал кусок облицовки. Как выяснилось, это была не трагическая случайность. Осколок бросили намеренно. Тех, кто это сделал, уже вычислили по камерам уличного наблюдения.

В тот вечер Людмила Бондаренко и ее сестра вместе с детьми как обычно вышли на прогулку во двор. Не успели они сделать и нескольких шагов, как 2-хлетняя Николь рухнула на землю.

«Племянница падает. Сестра бросается к ней. Ребенок весь в крови. Сестра кричит: у нее кровь, вызывай скорую!» – вспоминает Людмила Бондаренко, тетя Николь Рагель.

На голову девочке упала кафельная плитка. С открытой черепно-мозговой травмой ребенка увезли больницу. Хирурги поставили диагноз – вдавленный перелом теменной области. Чтобы спасти Николь, врачи вынуждены были ввести ее в состояние медикаментозной комы.

«Врач вышел и сказал, что состояние 50 на 50 – куда качнет. У меня жена там в истерике такой валялась», – рассказывает Денис Рагель, отец Николь Рагель.

Сначала думали, что плитка отвалилась от фасада. Но позже выяснилось, что ее на голову ребенка скинули. И этот момент зафиксировали камеры наблюдения с дома напротив.

На кадрах хорошо видно, как по балкону 5 этажа передвигается группа подростков. В этот момент Николь вместе с мамой и тетей стоят возле подъезда.

«Можно увидеть, что эти подростки сначала посмотрели вниз, а потом взяли плитку и кинули ее», – говорит Анастасия Лебедянцева, сестра Николь Рагель.

Полицейские быстро установили личности тех, кто бросил тяжелый предмет в прохожих. Следственный комитет сейчас проводит проверку этого происшествия.

«Фрагменты напольной кафельной плитки сбросили два мальчика в возрасте 11 лет, которые в тот день находились в гостях у своего друга», – сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи опросили очевидцев и соседей, изъяли записи камер наблюдения. Выяснилось, что перед тем, как выйти на общий балкон, ребята были в гостях у своего друга. Но говорить с журналистами в этой квартире не захотели.

Подростки, едва не убившие девочку, еще не достигли возраста уголовной ответственности. За ненадлежащее исполнение обязанностей могут оштрафовать их родителей. Взыскать с них материальный ущерб.

«Родителям придется возмещать полностью всю сумму, которую потратили родители пострадавшей девочки на лечение. Которую они подтвердят какими-либо документами, чеками, выписками из каких-либо счетов, заказов. Это могут быть лекарства, стоимость операции», – объяснил адвокат Ильдар Фазлеев.

Родителей сейчас больше волнует состояние малышки и то, каковы будут последствия столь тяжелой травмы. Девочка пришла сознание, но не может самостоятельно ни есть, ни ходить.

Источник — ВЕСТИ.