15.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

За найденную просрочку продуктов в магазине предложили платить гражданам в Госдуме

15:28 15.07.2020 Фото: pixabay.com
0

При этом на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

За найденную просрочку продуктов в магазине предложили платить гражданам в Госдуме
Граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом гражданин, который приобрёл некачественный продукт и, выявив нарушение, обратился в контролирующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию лишь через суд, отмечается в письме.

По словам Власова, практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — RT) на половину его суммы», — написано в обращении.

Парламентарий также добавил, что благодаря такому экономическому стимулу в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

Источник: RT

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил "Курьер.Среда.Бердск" губернатору Травникову и министру Архипову 4
15:28 15-07-2020
Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил
За найденную просрочку продуктов в магазине предложили платить гражданам в Госдуме
15:28 15-07-2020
За найденную просрочку продуктов в магазине предложили платить гражданам в Госдуме
БердскВ жуткой истории, как сосед душил 4-летнюю Машеньку, ищет уголовный состав отдел СКР Бердска 3
15:23 15-07-2020
В жуткой истории, как сосед душил 4-летнюю Машеньку, ищет уголовный состав отдел СКР Бердска
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 7
15:20 15-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Пенсионерка доской избила парочку во время секса в кустах
15:18 15-07-2020
Пенсионерка доской избила парочку во время секса в кустах
Умерли 156 человек за сутки от COVID-19 в России. Всего от страшного вируса погибли 11 770 пациентов на 15 июля
15:16 15-07-2020
Умерли 156 человек за сутки от COVID-19 в России. Всего от страшного вируса погибли 11 770 пациентов на 15 июля
БердскГород-курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса 30
15:16 15-07-2020
Город-курорт становится отхожим местом: свалка, зэки и продажа побережья возмущают переехавшую в Бердск из Кузбасса
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1042
15:16 15-07-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 53
15:14 15-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
Бердск«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска 3
15:14 15-07-2020
«Отгрыз ночью курице зад - придется ее зарубить»: чужой енот в ошейнике после ночной охоты трое суток обитает на чердаке в частном доме Бердска