За найденную просрочку продуктов в магазине предложили платить гражданам в Госдуме

При этом на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. Копия письма парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом гражданин, который приобрёл некачественный продукт и, выявив нарушение, обратился в контролирующие органы, может рассчитывать на моральную компенсацию лишь через суд, отмечается в письме.

По словам Власова, практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин. — RT) на половину его суммы», — написано в обращении.

Парламентарий также добавил, что благодаря такому экономическому стимулу в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

Источник: RT