Как лечить коронавирус вакциной от полиомиелита, выяснили ученые
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06.05
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Как лечить коронавирус вакциной от полиомиелита, выяснили ученые

10:07:505/6/2021Фото: flickr.com
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Гипотезу о том, что вакцина от полиомиелита может ослаблять развитие гриппа, привел в 60-х годах вирусолог и академик Михаил Чумаков. Ученые центра решили оценить ее применительно к коронавирусной инфекции.

В третьей фазе клинических исследований вакцины планируется задействовать 32 000 добровольцев
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Российская живая вакцина от полиомиелита предупреждает заболевание коронавирусом, об этом рассказал гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

- Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали, — комментирует Ишмухаметов. По его словам, вакцинирование от полиомиелита ученые центра «оставили пока в стороне» как «скоропомощностной» вариант.

Гипотезу о том, что вакцина от полиомиелита может ослаблять развитие гриппа, привел в 60-х годах вирусолог и академик Михаил Чумаков. Ученые центра решили оценить ее применительно к коронавирусной инфекции.

После, 28 апреля, центр Чумакова отправил в ВОЗ документы на переквалификацию вакцины от COVID-19 «КовиВак». Третий этап исследований предполагает привлечение 32 000 добровольцев. Ими станут люди старше 60 лет с какими-либо заболеваниями.

Напомним, что сейчас в России есть три вакцины от коронавируса: «Спутник V» (зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г.), «ЭпиВакКорона» (октябрь 2020 г.), «КовиВак» (февралЬ 2021 г.).

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полиомиелитCOVID-19 вакцина
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