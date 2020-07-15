Как понять, что скоро шины менять?

Понять, что шина автомобиля изношена, очень легко — нужно лишь следовать простым правилам. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о признаках скорой замены резины в машине….

Прежде всего стоит обратить внимание, что современные производители делают на шинах специальный индикатор износа…

Источник: https://inforeactor.ru/314159-avtoekspert-nazval-glavnye-priznaki-skoroi-zameny-shin-na-avtomobile

Водителям, которые не знают, когда следует менять автомобильные шины, могут помочь несколько простых советов. Прежде всего стоит обратить внимание, что современные производители делают на шинах специальный индикатор износа. Он выглядит, как выступ, расположенный перпендикулярно оси вращения колеса. Часть компаний закладывают специальный цветной слой, который видно только при стирании шины. Проявление иных цветов на покрышке и служит сигналом для автовладельца, что настало время сменить резину

Помимо наблюдений за глубиной протектора, нужно следить и за равномерностью износа. В случае когда внутренние части колеса стерты больше, износ протектора учитывается по минимальной величине. В этой ситуации автомобилисту следует проверить сход/развал автомобиля.

Замятые, слабые участки, трещины и порезы на поверхности шины — тоже сигнал для того, чтобы купить новую резину. Проверить изношенную покрышку можно и на шиномонтаже до того, как колесо окажется спущенным в самый неподходящий момент. Часто шина не выдерживает нагрузок в повороте, и может лопнуть, спровоцировав аварийную ситуацию. Особенно внимательно следует относиться к подобным повреждениям на низкопрофильных шинах….

Предел в шесть сезонов

По словам Вячеслава Субботина, следует обращать внимание на глубину протектора, индикатор износа, марку покрышки, грыжи и трещины.

Нужно смотреть по глубине протектора — если она менее 1,6 мм, то [шину] надо менять. Почти на всех покрышках есть индикатор износа. Если на покрышке есть бугорок, то [она идет] на замену. Китайские покрышки некачественные. Как только корд ломается, машину качает и появляется дисбаланс в движении. Такую покрышку надо выбрасывать, даже если протектор хороший, — посоветовал Субботин.

Автоэксперт обратил внимание, что каркас — главный силовой элемент покрышки. Он состоит из прорезиненных нитей корда, который бывает текстильным, металлическим или стекловолоконным. Чаще всего для корда используется металл. Правда, материал для этого элемента не всегда можно назвать высококачественным.

Малоизвестные бренды часто используют плохой материал, тогда резина трескается на солнце. Среди отечественных заводов таких ошибок много. Шины растрескиваются до такой поры, что видно нити корда и трещины. В такой ситуации покрышку на выброс только. Еще один признак — грыжа, с ней ездить нельзя. Она означает разрыв каркаса, а сам пузырек скоро совсем станет проблемой. Нужно менять покрышку и в этом случае, — заключил Суббротин.

Автомобилисту не стоит забывать, что обычно резина не выдерживает более шести сезонов, по истечении которых ее лучше заменить. Плохое хранение и агрессивная езда могут сократить срок службы покрышки. Если у автомобилиста нет возможности обновить все четыре шины, то новую резину можно поставить только на ведущие колеса. Заменять всегда следует именно пару, в противном случае может сильно ухудшиться управляемость машиной….

Источник: inforeactor