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Первые итоги испытания вакцины от COVID-19 опубликовали в США

17:15 15.07.2020 Фото: © Jane Barlow/PA via AP
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Но ученые установили, что во время приема тестируемого прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты. Они включали усталость, озноб, головную боль, боль в мышцах, а также болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины.

Первые итоги испытания вакцины от COVID 19 опубликовали в США
В испытаниях принимали участие 45 человек

В испытаниях принимали участие 45 человек.

Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna, показали усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования. Соответствующие данные опубликованы во вторник в авторитетном американском медицинском журнале New England Journal of Medicine.
Согласно распространенным сведениям, в испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на три группы по 15 человек. Испытуемым в каждой из трех групп дважды с разницей в 28 дней давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке — 25, 100 и 250 микрограммов соответственно.

В результате было установлено, что после первого вакцинирования во всех трех группах у участников испытаний появились антитела к коронавирусу в количестве, пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их число увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно — в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины.

Ученые установили, что во время приема тестируемого прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты. Они включали усталость, озноб, головную боль, боль в мышцах, а также болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины. Наиболее часто побочные эффекты проявлялись после повторного приема.

Исследователи отмечают, что результаты первой фазы тестирования вакцины они не выявили факторов, которые привели бы к приостановке дальнейших испытаний. «Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшей разработки этой вакцины», — констатируют эксперты.

Агентство Reuters 7 июля сообщало о том, что Moderna задерживает на две с лишним недели начало третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса ввиду разногласий с американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно публикации, компания не направила ЦКПЗ и FDA вовремя протоколы проведения испытаний и игнорирует рекомендации экспертов этих ведомств. Причинами такого подхода Moderna называются нехватка квалифицированного персонала и отсутствие опыта в проведении клинических испытаний вакцин, особенно на людях.

Разработка вакцины
Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди государств как по числу инфицированных коронавирусом, так и умерших — в стране выявлено более 3,4 млн случаев заражение и свыше 136 тыс. летальных исходов.

Источник: nejm.org

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