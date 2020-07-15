Вырубать лес сплошняком на Байкале ради БАМа разрешила Госдума. Чем это грозит?

Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу Байкал, а это может очень негативно сказаться на состоянии озера, заявил эксперт.

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале. Озеро может погибнуть

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяя сплошную вырубку леса на Байкале.

В федеральный закон об охране озера Байкал вносится исключение, по которому до 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Закон позволяет при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство. В список запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополняется положением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Они могут исключать из границ таких территорий земли, если они предназначены для строительства в рамках БАМа/Транссиба. Ранее, в декабре 2009 года, подобное исключение было принято для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, законом была предоставлена возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Закон об экологической экспертизе дополняется положением, по которому до 31 декабря 2024 года при строительстве объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в границах особо охраняемых природных территорий необходимо проводить только государственную экспертизу проектной документации, проведение государственной экологической экспертизы не требуется. В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты. Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых предполагается установить ряд экологических исключений, также будет утверждаться правительством РФ.

При этом без ограничения по срокам отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона, поскольку Байкал — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Это может привести, в совокупности с другими случаями, к тому, что всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства», — сказал эксперт «Интерфаксу».

Он также обратил внимание на то, что при строительстве БАМа/Транссиба в рамках Байкала также отменяется экологическая экспертиза. «Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу озера Байкал, и, естественно, это может очень негативно сказаться на состоянии озера Байкал, привести к разливам», — предупредил эксперт.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.