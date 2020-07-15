Животик Наташи Королевой заметно округлился. Поклонники подозревают беременность

Во время танца Натальи сложно разглядеть открывающееся под одеждой оголенное тело, но поклонникам кажется, что звезда находится в интересном положении.

Наталья Королева покоряет тик-ток

Знаменитая певица Наталья Королева вызвала неоднозначные подозрения у поклонников. В социальной сети тик-ток Наталья разместила новое видео, на котором она танцует и в такт бодрой музыки двигается в длинном меховом жилете, во время движения сложно разглядеть открывающееся под одеждой оголенное тело, но поклонникам кажется, что Наталья находится в интересном положении.

-У Королёвой интересное положение??? Или мне показалось?

-Королёва не беременная?

Посыпались комментарии под видео, размещенным артисткой. Но Королева никак не прокомментировала данные подозрения.