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Труп неизвестного мужчины в трусах-боксерах и штанах Nike нашли у дороги в Новосибирской области

20:20 15.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Полицейские просят помочь установить личность погибшего. На вид ему 40-50 лет. Его обнаружили на обочине дороги между с. Локти и с. Белоярка в Мошковском районе,

Труп неизвестного мужчины в трусах боксерах и штанах Nike нашли у дороги в Новосибирской области
Приметные штаны могут стать предметом для опознания погибшего

-Внимание, устанавливается личность мужчины, — сообщили сегодня, 16 июля, в управлении МВД по Новосибирской области.

16.06.2020 в Мошковском районе на обочине дороги между с. Локти и с. Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка, обнаружен труп неустановленного мужчины на вид от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см, одет в серую футболку, темные спортивные штаны с эмблемой Nike (с красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками — на фото), серые трусы- боксеры, черные носки.

Всех, кому что-либо известно об обнаруженном мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-28-39, 8-913-724-45-15,8-913-­205-75-02, 8-983-514-36-17.

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