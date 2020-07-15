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Борщом облили посольство Украины в Ереване из-за высказываний Киева

22:07 15.07.2020 Фото: Википедии
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В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.

Борщом облили посольство Украины в Ереване из за высказываний Киева
Армянская оппозиция вышла на улицы

Члены молодежного союза «Дащнакцутюн», протестующие в среду против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины в Ереване, передает РИА Новости.

В заявлении, размещенном на сайте МИД Украины, отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах. Там же указывается на необходимость продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН по Карабаху, на выполнении ряда положений которых настаивает Азербайджан.

«Украина выступила с односторонним заявлением, направленным на обострение конфликта в регионе… Мы, представители молодежи Армении, заявляем, что вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — заявил представитель союза Гор Саркисян. После это в сторону посольство полетели посуды с борщом.

Протестующие начали скандировать «Украина – не провоцируй», «Не поддерживайте агрессора». «Мы призываем власти Армении не политизировать бизнес-интересы (связанные — ред.) с Азербайджаном и не вмешиваться в конфликт», — заявил Саркисян.
Накануне в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства в МИД Армении был вызван посол Украины.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

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