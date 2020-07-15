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Спешите увидеть! Изящная комета C/2020 F3 обогнула Солнце на расстоянии всего 44 млн км и попала на фото NASA

23:26 15.07.2020 Фото: NASA
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Комета NEOWISE C/2020 F3 была обнаружена совсем недавно, 27 марта, при помощи космического инфракрасного телескопа NEOWISE. По данным на 5 июля, когда было сделано фото, ее звездная величина составляла около +1,5.

Спешите увидеть! Изящная комета C/2020 F3 обогнула Солнце на расстоянии всего 44 млн км и попала на фото NASA
Комета «Неовайз» обогнула Солнце на расстоянии всего 44 млн км

С низкой околоземной орбиты она также видна перед восходом — ее можно заметить над свечением вдоль восточного горизонта на этом прекрасном снимке, сделанном с МКС 5 июля.

Венеру, которую также романтично называют утренней звездой, можно наблюдать справа. Над планетой мерцает одно из ближайших к нам и наиболее ярких звездных скоплений — Плеяды.

Наблюдатели на Земле могут также любоваться кометой невооруженным глазом, правда, для лучшего обзора желательно использовать бинокль.

Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.

Наблюдения в Бердске проводить нужно около 1:00 ночи.

Источник: gismeteo

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