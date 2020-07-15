Спешите увидеть! Изящная комета C/2020 F3 обогнула Солнце на расстоянии всего 44 млн км и попала на фото NASA

С низкой околоземной орбиты она также видна перед восходом — ее можно заметить над свечением вдоль восточного горизонта на этом прекрасном снимке, сделанном с МКС 5 июля.
Венеру, которую также романтично называют утренней звездой, можно наблюдать справа. Над планетой мерцает одно из ближайших к нам и наиболее ярких звездных скоплений — Плеяды.
Наблюдатели на Земле могут также любоваться кометой невооруженным глазом, правда, для лучшего обзора желательно использовать бинокль.
Самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно будет наблюдать на небе с Земли еще примерно неделю.
Наблюдения в Бердске проводить нужно около 1:00 ночи.
Источник: gismeteo