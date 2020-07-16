Зажало 60 пассажиров при столкновении пассажирского поезда с грузовым

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для лечения. Власти Праги расследуют причину аварии.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы

Во вторник пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись около чешской столицы, ранив десятки пассажиров, сообщили чиновники.

Чешская железнодорожная инспекция заявила, что авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги, вскоре после 21:30. (1930 по Гринвичу).

Там сказано, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.

Региональная служба спасения заявила, что до 60 пассажиров могут быть ранены. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для лечения.

Ожидается, что основной путь, связывающий столицу с восточной частью страны, будет закрыт до утра среды, ответили Чешские железные дороги.

Власти расследуют причину аварии.

Источник: apnews.com