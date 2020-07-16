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Прокусил насквозь руку туристке лев во время совместного фото в парке львов «Тайган»

09:30 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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Организаторы парка, не имеющие специального образования в области подготовки и дрессировки львов, пускали посетителей на платную «Прогулку ко львам» для селфи в Крыму. Одна из них закончилась печально.

Прокусил насквозь руку туристке лев во время совместного фото в парке львов «Тайган»
Во время фотосьемки лев схватил женщину зубами за руку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении индивидуального предпринимателя, учредителя ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка», включающего в себя подразделение — парк львов «Тайган». Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Установлено, что на протяжении длительного времени учредителем парка львов «Тайган», не имеющим специального образования в области подготовки и дрессировки львов, посетителям оказывалась услуга «Прогулка ко львам» и фотографирование среди этих животных.

Вечером 11 июля 2018 года жительница Кирова, прибывшая на отдых на полуостров, оплатив данную услугу, вместе с учредителем «Тайгана» вошла на территорию открытого сафари-парка, в котором свободно обитают львы. После чего, по указанию сопровождавшего, приблизилась к хищнику, присела рядом, положила руку на гриву для фотографирования. Во время фотосьемки лев схватил женщину зубами за руку, в результате чего посетительница парка получила укушенные раны руки, часть из которых – сквозные. Более того, в скором времени у пострадавшей начались серьезные осложнения здоровья в связи с полученной травмой.

После получения женщиной травм учредитель парка не предпринял мер для организации своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи, ограничившись лишь привлечением лица, не имеющего специального медицинского образования.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу.

Источник: Следком

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От редакции

Пошли бы ко льву?

Аноним, 16 июля 2020 09:47
НВР:
Нет.А посетителям лучще бы сразу голову прокусил.

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