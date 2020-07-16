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Сломали позвоночник 5-летнему мальчику упавшие футбольные ворота на стадионе «Дружба»

09:00 16.07.2020 Фото: Alexandr frolov commons.wikimedia.org
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Дети в возрасте 8 и 9 лет хотели поднять ворота для мини-футбола с поля и установить для игр. Теперь за сломанную спину ребенку ответит экс-директор стадиона.

Сломали позвоночник 5 летнему мальчику упавшие футбольные ворота на стадионе «Дружба»
СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора стадиона села Кош-Агач

Следственными органами СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора стадиона села Кош-Агач Кош-Агачского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием установлено, что с марта по май 2019 года директор муниципального казенного учреждения «Дирекция центрального стадиона «Дружба», являясь должностным лицом, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, в нарушение требования действующего законодательства РФ, не обеспечил надлежащее техническое оборудование места проведения физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами и правилами, поставив тем самым посетителей стадиона в условия и обстановку, представляющие опасность для их жизни и здоровья.

Вследствие халатного отношения директора стадиона к своим должностным обязанностям и службе, допустившего незаконное и бесхозное нахождение на территории футбольного поля стадиона ворот для мини-футбола, не соответствующих требованиям безопасности, вечером 19 мая 2019 года при попытке двоих малолетних детей в возрасте 8 и 9 лет поднять с поля и установить для игр указанные ворота произошло их падение на 5-летнего мальчика. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде компрессионных переломов грудного и поясничного позвонков, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

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