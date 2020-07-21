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Построят новый вирусологический центр за 26 млрд рублей в Новосибирске

16:45 21.07.2020 Фото: pixabay.com
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В новом центре ученые СО РАН будут проводить международные вирусологические исследования, работая с микроорганизмами-возбудителями опасных заболеваний, таких как чума или сибирская язва.

Построят новый вирусологический центр за 26 млрд рублей в Новосибирске
В Новосибирске построят новый вирусологический центр за 26 млрд рублей

Проект Евразийского вирусологического центра, который будет подчиняться одному из профильных институтов Сибирского отделения РАН, оценили в 26 млрд рублей.

В новом центре ученые СО РАН будут проводить международные вирусологические исследования, работая с микроорганизмами-возбудителями опасных заболеваний, таких как чума или сибирская язва. Об этом сообщил ТАСС Олег Пыклик, замдиректора Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН, на базе которого создадут центр.

Ранее врио директора учреждения Михаил Воевода отмечал, что ученые ФИЦ ФТМ не могут работать на базе центра вирусологии «Вектор», потому что он находится в ведении Роспотребнадзора. В институте с 2013 года действует лаборатория, где изучаются пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Лаборатория сотрудничает с коллегами из-за рубежа, в том числе с Институтом микробиологии в Ухане.

Как отметил Пыклик, в рамках проекта Академгородок 2.0 должны появится несколько научных клинических подразделений, университетская клиника, в том числе так называемый Евразийский вирусологический центр. Отмечается, что за Уралом подобные исследования не ведутся, как нет лабораторий первого и второго класса опасности.

В 26 млрд рублей входит стоимость всех проектов ФИЦ ФТМ: создание вирусологического центра, лабораторных корпусов, университетской клиники и ряда других объектов инфраструктуры. Финансирование будет выделено в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Лаборатория будет модульного типа. Большая часть денег уйдет на оснащение учреждения. Ожидается, что проектировать центр начнут уже в 2021 году.

Источник: АиФ

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