Мужчина застрелил троих и покончил с собой. Подробности трагедии
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Мужчина застрелил троих и покончил с собой. Подробности трагедии

9:35:595/6/2021Фото: flickr.com
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Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Стрельба произошла в селе Жидка Балейского района

В Следственном управлении региона рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек. Житель села Жидка Балейского района застрелил их, а после покончил с собой.

- В правоохранительные органы поступила информация об убийстве трех человек в селе Жидка Балейского района. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек"), - говорится в сообщении.

По информации СК, мужчина 1986 года рождения в ходе конфликта выстрелил из неизвестного оружия в 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также еще одного мужчину. После этого он покончил с собой.

Следственный комитет контролирует расследование данного дела.

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