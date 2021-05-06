Мужчина застрелил троих и покончил с собой. Подробности трагедии

В Следственном управлении региона рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек. Житель села Жидка Балейского района застрелил их, а после покончил с собой.
- В правоохранительные органы поступила информация об убийстве трех человек в селе Жидка Балейского района. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек"), - говорится в сообщении.
По информации СК, мужчина 1986 года рождения в ходе конфликта выстрелил из неизвестного оружия в 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата, а также еще одного мужчину. После этого он покончил с собой.
Следственный комитет контролирует расследование данного дела.