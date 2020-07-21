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Расширили на одну полосу Бердское шоссе на въезде в Академгородок со стороны Бердска

19:34 21.07.2020 Фото: Nso.ru
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На выезде с проспекта Строителей на Бердское шоссе на светофорах будет без перерыва гореть зеленая стрелка. На двухуровневую развязку на этом перекрестке денег не хватило.

Расширили на одну полосу Бердское шоссе на въезде в Академгородок со стороны Бердска
Бердское шоссе ремонтируют в рамках нацпроекта с применением специально подобранной асфальтобетонной смеси

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 июля проконтролировал, как в Академгородке ведется реконструкция перекрестка Бердского шоссе с проспектом Строителей.

Этот одно из аварийных мест в Новосибирске. Развязку ремонтируют по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Въезд в Академгородок – важное место. Много обсуждали, как сделать здесь развязку, отметил Локоть. На двухуровневую средств нет, пока реконструкция будет проходить «в плоскостном варианте».

Въезд на проспект Строителей со стороны Бердска уже расширили на одну полосу, отделив ее от основной трассы «островком безопасности». То же самое вскоре будет сделано и на выезде с проспекта на Бердское шоссе. При этом на светофорах будет без перерыва гореть зеленая стрелка: въезжать в Академгородок и выезжать из него можно будет постоянно.

– Въезд и выезд будут относительно свободными, только появление пешеходов будет останавливать движение. А в принципе заложены более широкие возможности для въезда-выезда, что крайне важно, потому что именно в этом месте в пиковое время скапливается большое количество машин, – сообщил журналистам градоначальник.

По его словам, предложенные решения проблему полностью не решают, но все-таки призваны разрядить напряженную обстановку с движением на этом въезде. Это один из 11 объектов по федеральной программе БКАД в этом году. Проект рассчитан на два года. В этом году подрядчик ООО «Перлит-Строй» должен полностью отремонтировать поверхность дороги – 748 погонных метров, сроки – до сентября. Стоимость работ по этому лоту – 98 млн рублей. А на 2021 год запланировано обновление светофорных объектов, камер видеофиксации, освещения. Стоимость этих работ – 21 млн рублей.

За затруднения в движении, возникающие из-за ремонта, Анатолий Локоть извинился перед автомобилистами и попросил отнестись к трудностям с пониманием:

-Надо пару месяцев потерпеть, чтобы Бердское шоссе полностью привели в порядок.

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От редакции

Автомобилистам Бердска станет проще ездить в Академ?

Аноним, 21 июля 2020 20:42
НВР:
Нет.
Потому, что регулируемый поворот в Бердск со Строителей не появился.
И так и будут собираться паравозики на развороте за Мешалкина.
Какой дебил вообще придумал такую схему движения.
А замена бордюров - это не ремонт, это - распил, вроде и работа есть, и деньги выделены, а результат нулевой.
Аноним, 21 июля 2020 20:46
въезжать в Академгородок и выезжать из него можно будет постоянно.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/21/584086-rasshirili-na-odnu-polosu-berdskoe-shosse-na-vezde-v-akademgorodok-so-storony-berdska/comment-page-1#comment-1872121
А ни чё, что там перекресток, начнутся перестроения из правого ряда и начнутся массовые аварии.
Блин, чем они думают?

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