Разыграют два кресла в заксобрании 10 кандидатов в депутаты от Бердска. Смотрите список

Выдвижение кандидатов депутаты регионального парламента завершилось 22 июля 2020 года. Среди выдвиженцев представители новых и парламентских партий, а также самовыдвиженцы.

Пока неизвестно, сентябрьское голосование пройдет в масках или без

Сегодня, 22 июля, завершилось выдвижение кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области. В течение 10 дней избиркомы проверят документы претендентов на депутатские мандаты и выдадут кандидатские удостоверения. Территориальная избирательная комиссия Бердска отвечает за областной округ №16. Бердск частично относится еще и к округу №12, но его центр располагается в соседнем Искитиме.

— Мы регистрируем кандидатов по одномандатным округам, в частности по 16-му, которые идут как самовыдвиженцы или выдвинутые политическими партиями. Они предоставляют нам документы, и мы их регистрируем, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» глава бердской ТИК Наталья Фокина.

На 22 июля избирком зарегистрировал 11 выдвиженцев:

Избирательный округ №12

Валерий Бадьин — «Единая Россия», председатель горсовета депутатов, Бердск

Александр Бухаров — партия «Родина», индивидуальный предприниматель, Бердск

Татьяна Витман — самовыдвиженец, директор ООО «Вальтер», Искитим

Иван Кербер — партия «Новые люди», директор ООО «КиЧ Луанж», Искитим

Сергей Матвеев — «Справедливая Россия», глава Тальменского сельсовета, Искитимский район

Евгений Шаблинский — ЛДПР, помощник депутата заксобрания НСО Олега Суворова, Новосибирск

Избирательный округ №16

Руслан Дудин — «Новые люди», директор ООО «СМИ-9», Новосибирск

Игорь Ляхов — партия «Родина», замдиректора ООО «Сибресурс», Бердск

Андрей Некрасов — КПРФ, преподаватель школы №11, Бердск

Зоя Родина — «Единая Россия», директор лицея №6, Бердск

Артур Согоян — партия «За правду», индивидуальный предприниматель, Новосибирск

Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Согоян до 18.00 среды не принес подписные листы. Поэтому он выбывает из выборной гонки, рассказала Фокина. Таким образом осталось по 5 претендентов на каждом бердском округе.

Все, кто выдвинут от непарламентских или самовыдвиженцы по округу №16, должны собрать максимально 1835 подписей в свою поддержку.

— Для регистрации в качестве кандидатов необходимо 1669 подписей. Мы их будем проверять на подлинность и количество. Итолько после этого вручим кандидатское удостоверение, — пояснила Наталья Фокина.

По ее словам, по 16-й округу это должны сделать Дудин и Согоян — до 18.00 сегодня, 22 июля. Но это не значит, что остальные выдвиженцы получат удостоверения кандидатов автоматически. Как отметила глава бердской ТИК, каждого претендента, даже самого авторитетного, будут проверять на наличие судимости и гражданства.

До конца июля, по оценке Фокиной, все выдвинувшиеся на выборы получат официальный статус кандидатов. Хотя у же все из них открыли свои избирательные счета, перечисляют на них деньги для ведения агитационной кампании.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», облизбирком зарегистрировал партийные списки участников грядущих выборов — от 10 политических партий. Их названия внесут в первый бюллетень, который выдадут избирателям на участке 13 сентября. Во втором — фамилии кандидатов-одномандатников.