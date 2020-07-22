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«Средней зарплаты в 40 тыс. рублей нет у учителя», заявил Володин

18:41 22.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Спикер Госдумы призвал отойти от показателей средних зарплат, поскольку они разные в регионах и зависят от бюджетной обеспеченности.

Средней зарплаты в 40 тыс. рублей нет у учителя, заявил Володин
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Необходимо уйти от показателей средних зарплат по России, так как в регионах они могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате. Потому средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы. И поэтому когда, допустим, вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч (рублей), ее нет. Ее нет у учителя. И соответственно, такая же ситуация, если брать врача», — сказал Володин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.

«У нас есть регионы-доноры, есть регионы-реципиенты. У нас регионов-доноров порядка 17, но даже среди регионов-доноров есть регионы с разной бюджетной обеспеченностью.

Есть Москва, есть, допустим, Калуга. Это вроде рядом, но при этом возможности совершенно отличаются. Также когда мы говорим о регионах-реципиентах, есть регионы, которым в рамках расчетной бюджетной обеспеченности не хватает совсем немного, чтобы выйти на самодостаточность. А есть те, у кого нет такой возможности», — пояснил он.
Таким образом, считает спикер ГЛ, бюджетная обеспеченность регионов отличается почти в семь раз. В связи с этим, полагает Володин, было бы правильно посмотреть на эти проблемы именно с позиций тех регионов, у которых меньше возможностей.

«И поэтому мы все время спорим с Минфином, нам поддержка нужна премьера в этом вопросе. Мы ждем, конечно, когда (глава Минфина) Антон Германович Силуанов придет в Думу с бюджетом, но лучше это обсудить до бюджета. Потому что важно было бы нам здесь не среднюю по больнице, потому что там есть и морг, и там, где горячо. Нам нужно не допустить морга. Поддержка ваша нужна с работой, с Минфином. Тогда у нас будет зарплата больше соответствовать тому, что люди сегодня от нас хотят», — добавил Володин.

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От редакции

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Анон, 22 июля 2020 20:04
НВР:
Не меньше 50тыс. на руки.
Надоели с учителями\врачами, другие не достойны нормальной з.п.?

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