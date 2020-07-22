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Экс-губернатор Толоконский стал советником губернатора Травникова на общественных началах

19:07 22.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Свои функции советника Виктор Толоконский будет выполнять, пока Андрей Травников не сложит полномочия главы Новосибирской области.

Экс губернатор Толоконский стал советником губернатора Травникова на общественных началах
Губернатор Новосибирской области назначил Толоконского советником

Экс-губернатор Виктор Толоконский стал советником главы Новосибирской области Андрея Травникова на общественных началах.

Как пишут СМИ, статус советника на общественных началах Виктор Толоконский получил с 14 июля  и «на период исполнения мной полномочий губернатора Новосибирской области».

Травников активно объединяет вокруг себя силы и опыт людей, настроенных на конструктивное сотрудничество, чем и вызвано назначение экс-губернатора. При том, что ранее Толоконский отказался работать в команде Травникова.

Виктор Толоконский возглавлял Новосибирск с 1993 по 2000 годы. С 2000 по 2010 был губернатором Новосибирской области. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – с 2010 по 2014. С 2014 по 2017 возглавлял Красноярский край. В 2017-2018 гг – советник мэра Новосибирска. Осенью 2019 года стал советником президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.

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От редакции

Советы Толоконского пригодятся?

Аноним, 22 июля 2020 19:16
может хоть Толоконский объяснит пришлому губернатору, что такое Бердск в масштабах области и перспективные направления его развития. Ну никак это не связано с тюрьмами и свалками.
Аноним, 22 июля 2020 19:18
советы Толоконского будут очень полезными если голова на месте. В школе все учатся, но сколько безголовых от туда выходит.

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