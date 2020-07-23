«Фонд зарплаты немножечко уменьшился»: снижение доходов россиян из-за коронавируса признал лава ПФР

Об этом Максим Топилин доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле. И пообещал компенсировать выпадающие доходы.

Максим Топилин, глава ПФР, встретился с Путиным 22 июля

Председатель Пенсионного фонда России Максим Топили доложил президенту Владимиру Путину о том, как производятся выплаты в период пандемии.

-Хотел пару слов сказать о бюджете: бюджет исполняется, мы сейчас, безусловно, выполняем все свои финансовые обязательства. Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился, введены новые льготы в поддержку и малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации.

Мы с правительством находимся в тесном контакте, на полном контроле. Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с Министерством труда, с правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены, — заявил Топилин.