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Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?

11:31 23.07.2020 Фото: pxhere.com
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Если зубчики сложно отделить друг от друга, шейка еще толстая, а оболочку трудно снять, значит, чеснок не созрел, не будет хорошо храниться, и вряд ли взойдет после посадки.

Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?
Дачники, которые занимаются выращиванием чеснока много лет, при планировании сроков его уборки полагаются на свой опыт

Одно дело – вырастить овощи, зелень, пряности на своем приусадебном участке, второе – правильно подобрать сроки, когда собирать урожай, чтобы сохранить его вкусовые качества и внешний вид. Чеснок – популярная культура, широко используемая в кулинарии в качестве ароматной специи. Его добавляют преимущественно во вторые блюда, чтобы улучшить вкус. Чеснок выращивают в большом количестве, а чтобы хоть какая-то часть урожая не пропала, необходимо своевременно его собрать, и правильно хранить.

Дачники, которые занимаются выращиванием чеснока много лет, при планировании сроков его уборки полагаются на свой опыт. Новички могут воспользоваться лунным календарем с благоприятными днями для выполнения тех или иных огородных работ. Своевременная уборка гарантирует сохранение всех свойств культуры, и предотвращает ее повторное прорастание.

Прежде чем убирать чеснок, необходимо определить его зрелость

Планируя уборку чеснока, огородники ориентируются на некоторые признаки, и в первую очередь, на его внешний вид. Определить зрелость культуры можно одним верным способом – выкопать в разных местах головки. Чеснок полностью созрел, если:

  1. у него сформировались зубчики;
  2. зубчики хорошо отделяются друг от друга;
  3. стебель у основания стал твердым и сухим;
  4. шейка с оболочкой луковицы стали тонкими;
  5. шуршащая оболочка.

Если зубчики сложно отделить друг от друга, шейка еще толстая, а оболочку трудно снять, значит, чеснок не созрел, не будет хорошо храниться, и вряд ли взойдет после посадки.

Нельзя и затягивать со сроками уборки чеснока, ждать, пока он переспеет. Зубчики рассыплются, а оболочка треснет или будет гнить. Во время сборки переспевшего чеснока придется просеивать грунт, и собирать каждый зубчик.

В лунном календаре на 2020 год указаны следующие благоприятные дни для уборки чеснока:

  1. июль – 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 24 число;
  2. август – 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 29, 30 число;
  3. сентябрь – 3 – 8, 13, 14, 16 число;
  4. октябрь – 3 – 5, 11, 12, 15 число;
  5. ноябрь – 1, 7, 8, 14 число.

Урожай собирают в дни убывающей Луны и в новолуние. Также учитывается знак Зодиака, в котором расположен спутник планеты в выбранный для уборки день. Желательно, чтобы Луна находилась в Овне, Тельце, Льве, Стрельце или Козероге.

Сроки уборки чеснока зависят и от региона, в котором он выращивается, непосредственно от его климатических особенностей. Так, в 2020 году чеснок рекомендуется убирать:

  1. 10 – 20 июля – в южных областях;
  2. в конце июля – в средней полосе;
  3. в конце июля – начале августа – в Подмосковье;
  4. 1 – 10 августа – в Ленобласти;
  5. с 20 августа – на Урале и в Сибири.

Источник: Пронедра

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