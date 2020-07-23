Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?

Если зубчики сложно отделить друг от друга, шейка еще толстая, а оболочку трудно снять, значит, чеснок не созрел, не будет хорошо храниться, и вряд ли взойдет после посадки.

Дачники, которые занимаются выращиванием чеснока много лет, при планировании сроков его уборки полагаются на свой опыт

Одно дело – вырастить овощи, зелень, пряности на своем приусадебном участке, второе – правильно подобрать сроки, когда собирать урожай, чтобы сохранить его вкусовые качества и внешний вид. Чеснок – популярная культура, широко используемая в кулинарии в качестве ароматной специи. Его добавляют преимущественно во вторые блюда, чтобы улучшить вкус. Чеснок выращивают в большом количестве, а чтобы хоть какая-то часть урожая не пропала, необходимо своевременно его собрать, и правильно хранить.

Дачники, которые занимаются выращиванием чеснока много лет, при планировании сроков его уборки полагаются на свой опыт. Новички могут воспользоваться лунным календарем с благоприятными днями для выполнения тех или иных огородных работ. Своевременная уборка гарантирует сохранение всех свойств культуры, и предотвращает ее повторное прорастание.

Прежде чем убирать чеснок, необходимо определить его зрелость

Планируя уборку чеснока, огородники ориентируются на некоторые признаки, и в первую очередь, на его внешний вид. Определить зрелость культуры можно одним верным способом – выкопать в разных местах головки. Чеснок полностью созрел, если:

у него сформировались зубчики; зубчики хорошо отделяются друг от друга; стебель у основания стал твердым и сухим; шейка с оболочкой луковицы стали тонкими; шуршащая оболочка.

Если зубчики сложно отделить друг от друга, шейка еще толстая, а оболочку трудно снять, значит, чеснок не созрел, не будет хорошо храниться, и вряд ли взойдет после посадки.

Нельзя и затягивать со сроками уборки чеснока, ждать, пока он переспеет. Зубчики рассыплются, а оболочка треснет или будет гнить. Во время сборки переспевшего чеснока придется просеивать грунт, и собирать каждый зубчик.

В лунном календаре на 2020 год указаны следующие благоприятные дни для уборки чеснока:

июль – 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 23, 24 число; август – 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 29, 30 число; сентябрь – 3 – 8, 13, 14, 16 число; октябрь – 3 – 5, 11, 12, 15 число; ноябрь – 1, 7, 8, 14 число.

Урожай собирают в дни убывающей Луны и в новолуние. Также учитывается знак Зодиака, в котором расположен спутник планеты в выбранный для уборки день. Желательно, чтобы Луна находилась в Овне, Тельце, Льве, Стрельце или Козероге.

Сроки уборки чеснока зависят и от региона, в котором он выращивается, непосредственно от его климатических особенностей. Так, в 2020 году чеснок рекомендуется убирать:

10 – 20 июля – в южных областях; в конце июля – в средней полосе; в конце июля – начале августа – в Подмосковье; 1 – 10 августа – в Ленобласти; с 20 августа – на Урале и в Сибири.

Источник: Пронедра