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Искать следы жизни на Марсе вышел на орбиту зонд Китая

15:45 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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Также задача зонда — изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности, что должно помочь узнать больше о ее происхождении.

Искать следы жизни на Марсе вышел на орбиту зонд Китая
Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе

Китайский зонд для изучения Марса вышел на орбиту. Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с зондом «Тяньвэнь-1» стартовала в четверг, 23 июля. Это первая китайская миссия по исследованию Марса.
Запуск произошел в 12:41 (7:45 мск) с китайского космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Китайская станция должна достичь Марса 11 февраля 2021 года.

«Примерно через 2167 секунд (примерно 36 минут.—“Ъ”) зонд успешно вышел на заданную орбиту, что ознаменовало собой начало первого этапа исследования Китаем других планет»,— сообщило Государственное космического управление КНР (цитата по ТАСС).

«Тяньмэнь» — это название стихотворения древнекитайского поэта Цай Юаня, оно переводится как «Вопросы к небу», и в нем в числе прочего говорится о звездах и других небесных телах.

Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности, что должно помочь узнать больше о ее происхождении.

Источник: Ъ

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