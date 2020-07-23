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Отслеживать гражданское оружие через IT-платформу сможет Росгвардия

15:30 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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Также это упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение: заявку нужно будет отправлять через новый портал.

Отслеживать гражданское оружие через IT платформу сможет Росгвардия
Росгвардия сможет отслеживать все гражданское оружие

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. Это следует из данных госзакупок, с которыми ознакомился “Ъ”. Ведомство сможет получить IT-платформу к концу 2020 года. Суммарная стоимость работ — более 540 млн руб.

Благодаря этой платформе Росгвардия сможет отслеживать все гражданское оружие от производства на заводе до магазинов. Также это упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение: нужно будет отправить заявку через новый портал, и вместо документации владельцы оружия получат единую пластиковую карту. Также для владельцев оружия планируется разработать мобильное приложение для Androis и iOS.

Источник: Ъ

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