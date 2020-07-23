Отслеживать гражданское оружие через IT-платформу сможет Росгвардия

Также это упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение: заявку нужно будет отправлять через новый портал.

Росгвардия сможет отслеживать все гражданское оружие

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии. Это следует из данных госзакупок, с которыми ознакомился “Ъ”. Ведомство сможет получить IT-платформу к концу 2020 года. Суммарная стоимость работ — более 540 млн руб.

Благодаря этой платформе Росгвардия сможет отслеживать все гражданское оружие от производства на заводе до магазинов. Также это упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение: нужно будет отправить заявку через новый портал, и вместо документации владельцы оружия получат единую пластиковую карту. Также для владельцев оружия планируется разработать мобильное приложение для Androis и iOS.

Источник: Ъ