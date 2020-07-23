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Пожалуйста, напишите о садовнике около ДК «Родина» — напишем!

18:10 23.07.2020
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И это (по моему мнению) единственное место в городе, где так красиво оформлен ландшафт .

На ящик bkurer@mail.ru написала Ковылина Светлана Владимировна:

Добрый день, уважаемая редакция газеты.

Обращается к вам жительница г.Бердска, проживающая в районе Дворец культуры «Родина». Хотелось, бы попросить Вас, сделать фоторепортаж с площади ДК. Пожалуйста, поблагодарите садовника, организовавшей и ухаживающей за цветниками посаженными возле ДК «Родина». Ведь это огромный труд, посадка поливка и стрижка кустарников на такой большой площади. И это (по моему мнению) единственное место в городе, где так красиво оформлен ландшафт . Пожалуйста, напишите заметку о работе садовника .

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