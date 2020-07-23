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Отменил ЕНВД с 2021 года Мишустин. Такой налог остался только в Африке

20:43 23.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Премьер объяснил отмену популярного налога на вмененный доход тем, что региональные бюджеты из-за него теряют деньги. Предпринимателям предложат другой «на выбор».

Отменил ЕНВД с 2021 года Мишустин. Такой налог остался только в Африке
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: розничной торговле, общественном питании, ряде услуг — полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет.

«Конечно, популярен этот налоговый режим… за период 2019 года совокупно 2,2 миллиона компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 миллиарда рублей, а 2 миллиона, ну чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили … 65 миллиардов рублей, в 7 раз меньше. Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, кто на ЕНВД работает, 0,8%. Они же недоплачивают в региональные бюджеты», — ответил премьер на вопрос о своей позиции по поводу отмены ЕНВД.

По его словам, этот режим был введен только потому, что власти не могли получать достоверную информацию о работе компаний.

Мишустин добавил, что сейчас в России есть большой выбор льготных налоговых режимов.
«ЕНВД не применяется в мире практически нигде. Несколько африканских стран его оставили… Поэтому решение было принято, мы его много раз обсуждали, я бы попросил вашей поддержки», — заключил премьер.

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