В рубрику «сообщи свои новости» написала Александра:
Я согласна на ещё одну выплату августе, так как у меня дочка пойдет в 1 класс в этом году.
Я согласна на ещё одну выплату августе, так как у меня дочка пойдет в 1 класс в этом году
А тоже хотели бы получить 10 000 рублей?
В рубрику «сообщи свои новости» написала Александра:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Дадут в августе?
Аноним, 23 июля 2020 22:13
Конечно, деньги нужны,если государство может помочь,мы очень будем благодарны.и спасибо за рание выплаты!!!
Аноним, 23 июля 2020 22:13
Ну надо же... Она Согласна...)))
Наталья, 23 июля 2020 22:18
Помощь хотелось бы,спасибо за ранее выплаты.но сейчас в алтайском крае идёт наплыв коронавируса,и как нам быть неизвестно.а финансовая помощь очень нужна!!!
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