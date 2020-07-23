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Я согласна на ещё одну выплату августе, так как у меня дочка пойдет в 1 класс в этом году

22:07 23.07.2020
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А тоже хотели бы получить 10 000 рублей?

В рубрику «сообщи свои новости» написала Александра:
Я согласна на ещё одну выплату августе, так как у меня дочка пойдет в 1 класс в этом году.

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От редакции

Дадут в августе?

Аноним, 23 июля 2020 22:13
Конечно, деньги нужны,если государство может помочь,мы очень будем благодарны.и спасибо за рание выплаты!!!
Аноним, 23 июля 2020 22:13
Ну надо же... Она Согласна...)))
Наталья, 23 июля 2020 22:18
Помощь хотелось бы,спасибо за ранее выплаты.но сейчас в алтайском крае идёт наплыв коронавируса,и как нам быть неизвестно.а финансовая помощь очень нужна!!!

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