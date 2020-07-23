Работа в Бердске: уборщицу на зарплату в 15 000 рублей срочно ждут в детсаду

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 20000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист топливоподачи
|ООО «ТГК 1»
|от 16600
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Сборщик изделий из пластмасс, в счет квоты для детей, ищущих работу
|Вега-Арсенал,ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
|Слесарь-сантехник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 18000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Машинист (кочегар) котельной
|ООО «ТГК 1»
|от 19600
до 20500
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ПГС-К,ООО
|от 20000
|8(913) 7270006
personal@solos.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист-обходчик по котельному оборудованию
|ООО «ТГК 1»
|от 16800
до 16900
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 19000
до 20000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Бухгалтер
|СВ-Автолайн,ООО
|от 30000
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО «ПрофСервис»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
|Кладовщик
|ООО «Солгор»
|от 20000
до 20000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 60000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Столяр
|ООО «Солгор»
|от 15163
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 30000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Педагог-психолог 1 категории (класса)
|МБДОУ № 17 «Земляничка»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
|Концертмейстер, баян
|МБУ ДО ДШИ «Берегиня»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 23683
dhibereginia@mail.ru
|Кухонный рабочий
|Престиж-Помощь, ООО
|от 16000
|8(913) 4569091
|Библиотекарь
|МБУ «ЦБС г. Бердска»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 37197
cbs.filial4@gmail.com
|Грузчик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 25000
до 27000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Младший воспитатель
|МБДОУ № 17 «Земляничка»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
|Помощник руководителя и специалиста Врач-эпидемиолог
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
|Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|ООО «Верже»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Кассир
|Гурман, УК ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25700
uk-gurman@yandex.ru
|Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене
|Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21496
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Убертюре»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «Убертюре»
|от 28000
до 30000
|8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Конструктор
|ООО «Верже»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Повар
|Солди ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 4752272
|Сборщик, мебели в мебельный салон
|РОСТ ООО
|от 15163
|8(383) 3122858
|Продавец-консультант, мебель
|РОСТ ООО
|от 15163
до 30000
|8(38341) 54020, 8(38341) 53000
alina6950@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтажник по кабельным сетям, монтаж силовых и слаботочных сетей
|ООО «ИНТЕК»
|от 35000
до 35000
|8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
|Кладовщик
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей
|Солар,ООО
|от 20000
до 20000
|8(953) 8875305
|Главный Специалист, техник кип. инженер-электроник.
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|от 18000
до 20000
|8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
|Начальник отдела (бюро) охраны труда и техники безопасности, руководитель службы охраны труда
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|от 20000
до 22000
|8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
|Грузчик, грузчик мебели
|РОСТ ООО
|от 15163
до 20000
|8(913) 2062023
|Разнорабочий
|Швейные технологии,ООО
|от 15163
до 15163
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Администратор
|Сибирский Медведь,ООО
|от 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Горничная
|Сибирский Медведь,ООО
|от 18000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Контролер технического состояния автомототранспортных средств
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 15165
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Инженер по сметно-договорной работе
|ДорЖилСтрой ООО
|от 30000
до 30000
|8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МБДОУ №19 «Шустрик»
|от 18000
|8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Стропальщик
|ООО «Строитель»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра участковая
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 37700
до 37700
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Медицинская сестра, инфекционный кабинет
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 27300
до 27300
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Инженер по защите информации
|Администрация г.Бердска
|от 25000
|8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
|Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала
|Кристалл,АНО СК
|от 20000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Инженер по охране труда
|АО «БЭМЗ»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 17000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Пескоструйщик
|АО «БЭМЗ»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Электрогазосварщик
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 17000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Инженер-конструктор
|АО «БЭМЗ»
|от 60000
до 60000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-конструктор
|АО «БЭМЗ»
|от 60000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ № 9 «Теремок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
|Слесарь-инструментальщик 5 разряда
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 19000
до 19000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|БЭМЗ-Энергосервис, ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Штамповщик
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Педагог-психолог 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Инженер-программист
|АО «БЭМЗ»
|от 32000
до 32000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-электроник
|АО «БЭМЗ»
|от 28000
до 28000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер, инженер-сварщик
|АО «БЭМЗ»
|от 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро)
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер-технолог металлообрабатывающего производства
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса)
|ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)»
|от 20000
|8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
|Мастер участка
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 44638
|Ведущий Инженер-технолог химического производства
|Электроприборы-БЭМЗ,ООО
|от 26000
до 26000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования
|БЭМЗ-Энергосервис, ООО
|от 26000
до 26000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Мойщик посуды
|ИП Бутенко Е.А.
|от 15163
до 15500
|8(913) 7737246
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|ООО «Здравмедтех-Н»
|от 23000
до 25000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Специалист, по работе с населением
|ООО УК «Прогресс»
|от 25000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов
|ООО «Астра Групп»
|от 30000
до 30000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар 4 разряда-6 разряда
|ИП Бутенко Е.А.
|от 25000
до 25000
|8(913) 7737246
|Диспетчер автомобильного транспорта
|ООО «Астра Групп»
|от 20000
до 30000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Астра Групп»
|от 25000
до 30000
|8(913) 9131774
|Транспортерщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Арматурщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО ПК «Кристалл»
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист компрессорных установок
|ООО ПК «Кристалл»
|от 19000
до 19000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МАДОУ № 25
|от 35000
до 40000
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО ПК «Кристалл»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Медицинская сестра процедурной
|VITA МЦ ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 20250
centrvita@mail.ru
|Токарь 5 разряда-6 разряда
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|ООО ПК «Кристалл»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
|Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения
|ГорСвет, МБУ
|от 43000
до 47000
|8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
|Бухгалтер, по начислению заработной платы
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 17600
до 17600
|8(38341) 22069
|Бухгалтер
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 16000
до 17000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Младшая медицинская сестра по уходу за больными
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 23000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Монтажник наружных трубопроводов
|ООО «Партнер-Строй»
|от 65000
до 65000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Изолировщик на термоизоляции
|ООО «Партнер-Строй»
|от 60000
до 60000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Транспортировщик, (г.москва)
|ООО «Партнер-Строй»
|от 55000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу
|ООО «Партнер-Строй»
|от 50000
до 50000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Разнорабочий, оператор-сборщик
|ООО «Партнер-Строй»
|от 35000
до 35000
|8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Педагог дополнительного образования, «хореография»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Работа в Бердске: уборщицу на зарплату в 15 000 рублей срочно ждут в детсаду
22:16 23.07.2020
Более 120 вакансий от работодателей Бердска на 23 июля 2020 года от ЦЗН.
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