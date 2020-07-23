Работа в Бердске: уборщицу на зарплату в 15 000 рублей срочно ждут в детсаду

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик Птицефабрика Бердская ООО от 20000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист топливоподачи ООО «ТГК 1» от 16600

8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Сборщик изделий из пластмасс, в счет квоты для детей, ищущих работу Вега-Арсенал,ООО от 15163

до 15163 8(383) 3638741, 8(38341) 63074

personal@arsenalnpo.ru

Слесарь-сантехник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 18000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Машинист (кочегар) котельной ООО «ТГК 1» от 19600

до 20500 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Уборщик производственных и служебных помещений ПГС-К,ООО от 20000

8(913) 7270006

personal@solos.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 15163 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО «ТГК 1» от 16800

до 16900 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 19000

до 20000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Бухгалтер СВ-Автолайн,ООО от 30000

8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru

Слесарь-сантехник ООО «ПрофСервис» от 18000

до 18000 8(38341) 53200

profservis@iberdsk.ru

Кладовщик ООО «Солгор» от 20000

до 20000 8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели ООО «Солгор» от 15163

до 60000 8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Столяр ООО «Солгор» от 15163

8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик ООО «Солгор» от 15163

до 30000 8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ № 17 «Земляничка» от 15163

до 15163 8(38341) 28009

bsk_du17@mail.ru

Концертмейстер, баян МБУ ДО ДШИ «Берегиня» от 15163

до 15163 8(38341) 23683

dhibereginia@mail.ru

Кухонный рабочий Престиж-Помощь, ООО от 16000

8(913) 4569091

Библиотекарь МБУ «ЦБС г. Бердска» от 20000

до 20000 8(38341) 37197

cbs.filial4@gmail.com

Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 25000

до 27000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Младший воспитатель МБДОУ № 17 «Земляничка» от 15163

до 15163 8(38341) 28009

bsk_du17@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дворник ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428



Помощник руководителя и специалиста Врач-эпидемиолог Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000

до 30000 8(38341) 21496

cgsen-berdsk@yandex.ru

Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Верже» от 25000

до 30000 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Кассир Гурман, УК ООО от 15163

до 15163 8(38341) 25700

uk-gurman@yandex.ru

Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000

до 30000 8(38341) 21496



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Убертюре» от 15163

до 15163 8(38341) 27595

yazova_ms@uberture.ru

Электрогазосварщик ООО «Убертюре» от 28000

до 30000 8(38341) 27595

yazova_ms@uberture.ru

Конструктор ООО «Верже» от 20000

до 25000 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Повар Солди ООО от 25000

до 30000 8(913) 4752272

Сборщик, мебели в мебельный салон РОСТ ООО от 15163

8(383) 3122858

Продавец-консультант, мебель РОСТ ООО от 15163

до 30000 8(38341) 54020, 8(38341) 53000

alina6950@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электромонтажник по кабельным сетям, монтаж силовых и слаботочных сетей ООО «ИНТЕК» от 35000

до 35000 8(913) 9101610

Ivanr2004@list.ru

Кладовщик Швейные технологии,ООО от 18000

до 18000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000

до 20000 8(953) 8875305



Главный Специалист, техник кип. инженер-электроник. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора от 18000

до 20000 8(913) 8989202

timchenko_eg@vektor.nsc.ru

Начальник отдела (бюро) охраны труда и техники безопасности, руководитель службы охраны труда ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора от 20000

до 22000 8(913) 8989202

timchenko_eg@vektor.nsc.ru

Грузчик, грузчик мебели РОСТ ООО от 15163

до 20000 8(913) 2062023

Разнорабочий Швейные технологии,ООО от 15163

до 15163 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Администратор Сибирский Медведь,ООО от 18000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Горничная Сибирский Медведь,ООО от 18000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Контролер технического состояния автомототранспортных средств АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 15165 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Инженер по сметно-договорной работе ДорЖилСтрой ООО от 30000

до 30000 8(913) 3821723, 8(913) 9850885

cvivanova@ngs.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) МБДОУ №19 «Шустрик» от 18000

8(38341) 22681

bsk_du19@mail.ru

Стропальщик ООО «Строитель» от 25000

до 25000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Медицинская сестра участковая ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 37700

до 37700 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Медицинская сестра, инфекционный кабинет ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 27300

до 27300 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000

8(38341) 22990

gtp@berdskadm.ru

Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4 от 18000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru

Инженер по охране труда АО «БЭМЗ» от 25000

до 25000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 17000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Пескоструйщик АО «БЭМЗ» от 20000

до 25000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000

до 60000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 9 «Теремок» от 15163

до 15163 8(38341) 47397

bsk_du09@mail.ru

Слесарь-инструментальщик 5 разряда Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 19000

до 19000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Штамповщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 20000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Педагог-психолог 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000

до 20000 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Инженер-программист АО «БЭМЗ» от 32000

до 32000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-электроник АО «БЭМЗ» от 28000

до 28000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер, инженер-сварщик АО «БЭМЗ» от 40000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро) Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер-технолог металлообрабатывающего производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000 8(923) 2572710

samokhvalova-an@yandex.ru

Мастер участка Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 44638



Ведущий Инженер-технолог химического производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 26000

до 26000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 26000

до 26000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Мойщик посуды ИП Бутенко Е.А. от 15163

до 15500 8(913) 7737246

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Здравмедтех-Н» от 23000

до 25000 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Специалист, по работе с населением ООО УК «Прогресс» от 25000

8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 30000

до 30000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000

до 25000 8(913) 7737246

Диспетчер автомобильного транспорта ООО «Астра Групп» от 20000

до 30000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Астра Групп» от 25000

до 30000 8(913) 9131774



Транспортерщик ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Арматурщик ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК «Кристалл» от 26000

до 26000 8(38341) 29623



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» от 19000

до 19000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 20000

до 25000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 25 от 35000

до 40000 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686



Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК «Кристалл» от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Медицинская сестра процедурной VITA МЦ ООО от 20000

до 20000 8(38341) 20250

centrvita@mail.ru

Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дворник ООО ПК «Кристалл» от 15500

до 15500 8(38341) 29623



Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения ГорСвет, МБУ от 43000

до 47000 8(38341) 32333

mbugorsvet@yandex.ru

Бухгалтер, по начислению заработной платы Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 17600

до 17600 8(38341) 22069

Бухгалтер МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 25000 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 16000

до 17000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Младшая медицинская сестра по уходу за больными ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 23000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Монтажник наружных трубопроводов ООО «Партнер-Строй» от 65000

до 65000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Изолировщик на термоизоляции ООО «Партнер-Строй» от 60000

до 60000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Транспортировщик, (г.москва) ООО «Партнер-Строй» от 55000

8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу ООО «Партнер-Строй» от 50000

до 50000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000

до 35000 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820

personal3@partner-rabota.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 30000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru