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Работа в Бердске: уборщицу на зарплату в 15 000 рублей срочно ждут в детсаду

22:16 23.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Более 120 вакансий от работодателей Бердска на 23 июля 2020 года от ЦЗН.

Работа в Бердске: уборщицу на зарплату в 15 000 рублей срочно ждут в детсаду
Уборщики помещений всегда в тренде
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик Птицефабрика Бердская ООО от 20000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист топливоподачи ООО «ТГК 1» от 16600
до 19500		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Сборщик изделий из пластмасс, в счет квоты для детей, ищущих работу Вега-Арсенал,ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3638741, 8(38341) 63074
personal@arsenalnpo.ru
Слесарь-сантехник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Машинист (кочегар) котельной ООО «ТГК 1» от 19600
до 20500		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Уборщик производственных и служебных помещений ПГС-К,ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7270006
personal@solos.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 15163		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО «ТГК 1» от 16800
до 16900		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 19000
до 20000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Бухгалтер СВ-Автолайн,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Слесарь-сантехник ООО «ПрофСервис» от 18000
до 18000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Кладовщик ООО «Солгор» от 20000
до 20000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели ООО «Солгор» от 15163
до 60000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Столяр ООО «Солгор» от 15163
до 60000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик ООО «Солгор» от 15163
до 30000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Педагог-психолог 1 категории (класса) МБДОУ № 17 «Земляничка» от 15163
до 15163		 8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
Концертмейстер, баян МБУ ДО ДШИ «Берегиня» от 15163
до 15163		 8(38341) 23683
dhibereginia@mail.ru
Кухонный рабочий Престиж-Помощь, ООО от 16000
до 20000		 8(913) 4569091
Библиотекарь МБУ «ЦБС г. Бердска» от 20000
до 20000		 8(38341) 37197
cbs.filial4@gmail.com
Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 25000
до 27000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Младший воспитатель МБДОУ № 17 «Земляничка» от 15163
до 15163		 8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Помощник руководителя и специалиста Врач-эпидемиолог Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000
до 30000		 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО «Верже» от 25000
до 30000		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Кассир Гурман, УК ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 25700
uk-gurman@yandex.ru
Помощник руководителя и специалиста Врач по общей гигиене Центр гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ филиал от 30000
до 30000		 8(38341) 21496
cgsen-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Убертюре» от 15163
до 15163		 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
Электрогазосварщик ООО «Убертюре» от 28000
до 30000		 8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
Конструктор ООО «Верже» от 20000
до 25000		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Повар Солди ООО от 25000
до 30000		 8(913) 4752272
Сборщик, мебели в мебельный салон РОСТ ООО от 15163
до 25000		 8(383) 3122858
Продавец-консультант, мебель РОСТ ООО от 15163
до 30000		 8(38341) 54020, 8(38341) 53000
alina6950@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтажник по кабельным сетям, монтаж силовых и слаботочных сетей ООО «ИНТЕК» от 35000
до 35000		 8(913) 9101610
Ivanr2004@list.ru
Кладовщик Швейные технологии,ООО от 18000
до 18000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик производственных площадей Солар,ООО от 20000
до 20000		 8(953) 8875305
kondyrin.g@mail.ru
Главный Специалист, техник кип. инженер-электроник. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора от 18000
до 20000		 8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
Начальник отдела (бюро) охраны труда и техники безопасности, руководитель службы охраны труда ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора от 20000
до 22000		 8(913) 8989202
timchenko_eg@vektor.nsc.ru
Грузчик, грузчик мебели РОСТ ООО от 15163
до 20000		 8(913) 2062023
Разнорабочий Швейные технологии,ООО от 15163
до 15163		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Администратор Сибирский Медведь,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Горничная Сибирский Медведь,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Контролер технического состояния автомототранспортных средств АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 15165		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Инженер по сметно-договорной работе ДорЖилСтрой ООО от 30000
до 30000		 8(913) 3821723, 8(913) 9850885
cvivanova@ngs.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МБДОУ №19 «Шустрик» от 18000
до 18000		 8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Стропальщик ООО «Строитель» от 25000
до 25000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра участковая ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 37700
до 37700		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Медицинская сестра, инфекционный кабинет ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 27300
до 27300		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
Инструктор тренажера, инструктор тренажерного зала Кристалл,АНО СК от 20000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Инженер по охране труда АО «БЭМЗ» от 25000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 17000
до 17000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Пескоструйщик АО «БЭМЗ» от 20000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Электрогазосварщик МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 17000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000
до 60000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-конструктор АО «БЭМЗ» от 60000
до 60000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 9 «Теремок» от 15163
до 15163		 8(38341) 47397
bsk_du09@mail.ru
Слесарь-инструментальщик 5 разряда Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 19000
до 19000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Штамповщик Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 20000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Педагог-психолог 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000
до 20000		 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Инженер-программист АО «БЭМЗ» от 32000
до 32000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-электроник АО «БЭМЗ» от 28000
до 28000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер, инженер-сварщик АО «БЭМЗ» от 40000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер, инженер-электромеханик (начальник бюро) Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер-технолог металлообрабатывающего производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) ГБОУ НСО «ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)» от 20000 8(923) 2572710
samokhvalova-an@yandex.ru
Мастер участка Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Ведущий Инженер-технолог химического производства Электроприборы-БЭМЗ,ООО от 26000
до 26000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования БЭМЗ-Энергосервис, ООО от 26000
до 26000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Мойщик посуды ИП Бутенко Е.А. от 15163
до 15500		 8(913) 7737246
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Здравмедтех-Н» от 23000
до 25000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Специалист, по работе с населением ООО УК «Прогресс» от 25000
до 25000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций, производство строительных материалов ООО «Астра Групп» от 30000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар 4 разряда-6 разряда ИП Бутенко Е.А. от 25000
до 25000		 8(913) 7737246
Диспетчер автомобильного транспорта ООО «Астра Групп» от 20000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Астра Групп» от 25000
до 30000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Транспортерщик ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Арматурщик ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО ПК «Кристалл» от 26000
до 26000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист компрессорных установок ООО ПК «Кристалл» от 19000
до 19000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) высшей категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 20000
до 25000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 25 от 35000
до 40000		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО ПК «Кристалл» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Медицинская сестра процедурной VITA МЦ ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 20250
centrvita@mail.ru
Токарь 5 разряда-6 разряда Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник ООО ПК «Кристалл» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный Бухгалтер, главный бухгалтер бюджетного учреждения ГорСвет, МБУ от 43000
до 47000		 8(38341) 32333
mbugorsvet@yandex.ru
Бухгалтер, по начислению заработной платы Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 17600
до 17600		 8(38341) 22069
Бухгалтер МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 25000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 16000
до 17000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Младшая медицинская сестра по уходу за больными ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 23000
до 24000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Монтажник наружных трубопроводов ООО «Партнер-Строй» от 65000
до 65000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Изолировщик на термоизоляции ООО «Партнер-Строй» от 60000
до 60000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда-6 разряда ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Транспортировщик, (г.москва) ООО «Партнер-Строй» от 55000
до 57000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Маляр 4 разряда-6 разряда, по металлу ООО «Партнер-Строй» от 50000
до 50000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Разнорабочий, оператор-сборщик ООО «Партнер-Строй» от 35000
до 35000		 8(925) 4143225, 8(499) 6000778, 8(800) 2006820
personal3@partner-rabota.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 30000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Педагог дополнительного образования, «хореография» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163
до 15163		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
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БердскОставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске 1
23:00 23-07-2020
Оставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 344
22:57 23-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области